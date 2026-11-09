群馬県甘楽町のこんにゃくパークは10月31日から11月29日まで、コンニャクイモの収穫期に合わせた「新芋祭り2026」を開催する。

無料のこんにゃくバイキングで「生芋玉こんにゃくの煮物」を提供するほか、新芋を使った限定商品を販売する。

こんにゃくバイキングで「生芋玉こんにゃくの煮物」を期間限定提供

同パークを運営するヨコオデイリーフーズは、2015年から収穫期に合わせて新芋祭りを開いている。コンニャクイモは収穫まで通常2～3年かかる作物で、収穫期は10月から12月。収穫した芋をすぐに加工したものが「新芋こんにゃく」となる。

期間中は、バイキングで人気の「玉こんにゃくの煮物」を新芋で作った生芋仕立てにした「生芋玉こんにゃくの煮物」を提供する。工場見学コースには、コンニャクイモの大きさを自分の背丈と比べられるパネルも設けている。

新芋祭り限定の「鰹だし味付け生芋玉こんにゃく」と限定セット

お土産売場では、人気商品「味付き玉こんにゃく(かつお風味)」を生芋仕立てにした「鰹だし味付け生芋玉こんにゃく」(600g、626円)を期間限定で発売する。

「2026新芋祭り限定セット(クリアバッグ入り)」は1,393円。内容は、徳用群馬の生芋板こんにゃく1個、徳用群馬の生芋糸こんにゃく1個、群馬の生芋玉こんにゃく1個、こんにゃく大使 生芋ねじり蒟蒻2個、こんにゃく大使 生芋糸こんにゃく1個、秘伝田楽みそ1個。

工場見学やバイキング、足湯は無料

こんにゃくパークは、こんにゃくの消費拡大を目指して2014年に開業したテーマパーク。こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できる工場見学、こんにゃくラーメンやみそ田楽、ゼリーなど毎日15種類をそろえるこんにゃくバイキング、足湯は無料で利用できる。こんにゃく・ゼリーの詰め放題(季節ごとに商品が変わる)と、こんにゃくゼリーやこんにゃくを手作りする3コースの体験は有料。観覧車などもある。