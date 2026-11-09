アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに言及した。8日、地元メディア『バーミンガム・ライブ』が伝えている。

アストン・ヴィラは8日に行われたプレミアリーグ第10節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。試合開始わずか4分で2点を先行したものの、追いつかれて前半を折り返すと、後半も開始5分で2点リードを手にしたが、後半アディショナルタイムに2失点を喫して、4－4のドローに終わった。

手痛いドローに終わったなか、この試合にフル出場した鈴木は好セーブもありながら、5セーブを記録した一方で、特に4失点目となった90＋6分のコーナーキックからの失点場面でのクロス対応については批判の声も寄せられている。

手痛いドローに終わった試合後の記者会見でエメリ監督は「怒っているかって？ 終盤に2失点したことを受け入れるのは難しい」と結果に失望していることを露わにしつつ、鈴木のプレーについては次のように語っている。

「これは成長の過程であり、良い教訓となる。最後の失点シーンは、ザイオンにとって適応が必要な場面だった。相手は彼にプレッシャーをかけ、プレーを妨害していた。他国では許されないようなプレーだが、ここでは許容される。我々は分析を続け、経験を積み、今回のような失点状況を回避できるよう努めなければならない」

「選手に対してではなく、この状況に対して怒っているんだ。最後の最後で勝っていたのに、勝ち点2を上積みするチャンスを逃してしまったからね。これも適応のプロセスの一部として受け入れなければならない。直近の6試合で3勝3分けだ。チームは良い過程にあるが、フルアム戦や今日の試合のように、勝ち点を拾える機会を逃してしまっている」

「ファンが後押しする中、相手は魂を込めてプレーしていた。本来ならコントロールできたはずだ。後半は相手を抑え込めていたが、終盤に再び攻勢を強められ、個の力で打開されてしまった。（パトリック・）ドルグへの対応も不十分だった」

「最後のコーナーキックの場面も、本来ならGKをどう守るかに集中していれば防げたはずだ。ザイオンも、こうした状況を通じてプレミアリーグに適応し、成長していくだろう。ザイオンのパフォーマンスは素晴らしいが、まだ改善の余地はある」

【ハイライト動画】アストン・ヴィラは2度の2点リードを守り切れず、マンチェスター・ユナイテッドとドロー