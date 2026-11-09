群馬県の沼田市、館林市、渋川市、下仁田町、長野原町の5市町に、ポケモンが描かれたマンホール蓋「ポケふた」が寄贈・設置される。群馬県はこのほど県庁でお披露目会を開き、山本一太知事とピカチュウが5枚のデザインを披露した。

群馬県5市町の「ポケふた」デザイン (C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

群馬県5市町の「ポケふた」設置場所

「ポケふた」は、ポケモンと地域の魅力を同時に発信することを目的に、ポケモンが地方自治体に寄贈しているマンホール蓋。設置場所でしか見られない1枚だけのオリジナルデザインで、これまでに42都道府県に480枚以上が設置されている。

群馬県の5枚は各自治体が順次設置し、設置予定日は各市町が発表する。

設置場所は次のとおり。

沼田市：吹割の滝遊歩道入口(追貝駐在所横、沼田市利根町追貝1005-1)

館林市：つつじが岡ふれあいセンター正面(館林市花山町3181)

渋川市：渋川市営伊香保ロープウェイ不如帰駅前(渋川市伊香保町伊香保560-1)

下仁田町：駅前交流施設coconita(ここにた)(甘楽郡下仁田町下仁田381-2)。11月下旬までは下仁田町役場で展示する

長野原町：道の駅八ッ場ふるさと館(吾妻郡長野原町林1567-4)

山本知事は「ポケモンファンの皆様には、ポケふたを巡る旅を楽しんでいただきながら、群馬県の魅力を存分に感じていただきたい」とコメントしている。

群馬県庁で開いたお披露目会の様子 (C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ポケふた」をめぐる周遊マップの配布とPR動画を公開

群馬県は、ポケふたの設置場所やアクセス、周辺の観光情報をまとめた周遊マップを制作した。設置自治体などにある道の駅や設置自治体の庁舎、県東京事務所・大阪事務所、県の各振興局などで配布する予定。

ポケふたと各地域の魅力を紹介するPR動画も制作し、県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」や各種SNS、Web広告などで発信する。同県は、国内外からの来訪者の増加や、SNS投稿を通じた地域の魅力発信につなげたい考え。