クイーンズスクエア横浜は11月9日から12月25日まで、「GREEN×EXPO 2027」とコラボしたクリスマスイベントを開催する。植物の成長を音と光で表現する高さ約8.7mのツリーを設置し、初日の点灯式にはトゥンクトゥンクやNMB48の平山真衣さんが登場する。

高さ約8.7mの「SYMPHONY OF GREEN&LIGHT TREE」(イメージ) (C)Expo 2027

「SYMPHONY OF GREEN&LIGHT TREE」は1日6回の音と光のショータイム

イベント名は「クイーンズスクエア横浜クリスマス 2026×『GREEN×EXPO 2027』SYMPHONY OF GREEN&LIGHT ～未来を咲かせる、光と鼓動のクリスマス～」。2027年3月19日から9月26日まで横浜市の旧上瀬谷通信施設で開かれる国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」に先駆け、「生命を育み、未来へ繋ぐクリスマス」をテーマにした。

メインツリー「SYMPHONY OF GREEN&LIGHT TREE」は、クイーンズスクエア横浜2階クイーンモール(パシフィコ横浜側)に設置する。花や緑をモチーフにした装飾で、植物が芽吹いて花を咲かせ、生命がつながっていく姿を表現した。

点灯時間は11時～23時(11月9日は点灯式後から)。16時から21時まで毎正時の1日6回、約5分間の「音と光のショータイム」を行い、楽曲は「Deck the Halls」と「あわてんぼうのサンタクロース」。

ツリーにはGREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のオーナメントを飾り、足元にはトゥンクトゥンクを映す球体サイネージと、開幕までの日数を示すカウントダウンを設置する。

音と光のショータイム時のツリー(イメージ) (C)Expo 2027

館内外のイルミネーションは2027年2月28日まで

メインツリーのほか、館内・館外の各所でもGREEN×EXPO 2027とコラボしたイルミネーションを展開する。点灯期間は11月9日から2027年2月28日まで、点灯時間は16時～24時(場所により異なる)。

ツリーとキャラクターをデザインした装飾は12月25日まで、キャラクターを除く一部イルミネーション(クイーンズパークの一部、けやき通り側の植栽)は2027年2月28日まで展開する予定。