クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は11月5日~12月25日、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024」を開催する。

「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」 ツリーイメージ画像

イルミネーション「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」は、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」と、キティのボーイフレンドである「ディアダニエル」とコラボして実施する。11月5日にはクリスマスツリー「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の点灯式も開催する(予定)。

定時には恒例のショータイムとして、レインボーアーチと連動した「音楽と光のパフォーマンス」演出も行う。

レインボーアーチによる光の変化

期間中はクイーンズスクエア横浜全体が、ハローキティのポップでキュートな世界観に包まれる。イルミネーション点灯時間は、11:00~23:00。

B3F ステコア口シャトルエスカレーター乗り場

キャラクターを除いた一部イルミネーション(クイーンズパーク一部・けやき通り側 植栽)は、2025年2月28日を予定。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654620