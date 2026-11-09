高校ラガーマンの憧れ「全国高等学校ラグビーフットボール大会（花園）」に19大会連続出場している強豪校、広島県の尾道高校は文武両道をモットーとする進学校でもある。ラグビー部部員も約半数が難関国公立・私立大学を目指す特進クラスに在籍しているという。こうした文武両道を実現させているのは、生徒たちが自由に使える余白時間だと話すのは、ラグビー部の田中春助監督。その真意を伺った。

2025年11月、広島県の私立尾道高校ラグビー部BURIKENS（ブリカンズ）は、全国高校ラグビー大会（通称「花園」）への19大会連続、20回目の出場を決めた。文武両道を実践しているという彼らは、基本は寮生活だというので、さぞかし厳しい集団生活をし、昼夜勉強と練習に明け暮れているのかと思いきや、そうでもないと話すのは、同部の田中春助監督だ。

「まずはラグビーを好きでい続けてもらうことを、僕は一番大事にしたいと思っています。そのためにチームでの練習時間が週に11時間を超えないようにしています。そうすると、選手たちは少し練習が足りないな、もうちょっとやりたいなと思うからです」

実は田中監督はブリカンズのOBでもあるが、当時は時代のせいもあり嫌というほど練習をさせられたそうだ。そのせいで、一時はラグビーが嫌いになってしまったという。自身が監督となった今、練習時間をあえて限定しているのは、教え子たちに自分と同じような思いをさせたくないという考えと、もうひとつ、練習の詰め込みから起きるある弊害を考慮してのことだ。

「僕が高校生の頃『自主練もしろ』と言われましたが、『そんな時間あるか！』と言いたいくらい練習をさせられていたんです。主体的にやりなさいと言っておきながら、時間がなければなにもできませんよね」

現在、ブリカンズの部員は、基本的にチーム練習の週11時間以外は好きに過ごしていいことになっている。そのため、勉強を頑張る生徒、生徒会活動をする生徒、ボランティア活動にいそしむ生徒、あるいは夜９時まで使用可能な寮内のトレーニングルームやグラウンドで自主練をする生徒など、みな思い思いの時間の使い方をしている。

「主体性を育てるためにも、どれだけ生徒たちの時間をスカスカにしておけるかということを、僕は大事にしています」

こうしてあえて作られた余白時間で行う自主練の中には、「ラグビー部相撲班」や「尾道筋肉委員会」などといった有志による変わった活動もある。「ラグビー部相撲班」は、前任の監督時代から始まり25年目になるという。

「前任の監督が、『相撲は裸一貫、１対１で自分の責任を果たすスポーツだ。だとしたら１対１で本当に勝とうとする奴らが15人集まったら強いチームになるんじゃないか』と言っていて、本当にその通りだなと思ったんです」

相撲班は普段は尾道市内の道場で稽古をするのだそうだが、相撲が盛んな近隣の因島の奉納相撲に参加し中学生大会のサポートをしたり、わんぱく相撲の練習相手になったりと、地域貢献にも取り組んでいるという。ただしこの活動も強制ではなく、あくまでも自由参加だ。

「参加するかしないかは生徒に任せていますが、中には『やった方がいいですか？』と聞いてくる生徒もいます。その場合は『やった方がいいかとか考えるなら１回やってみればいいんじゃない？ 何かチャンスがあるかもしれないし』程度のアドバイスはしますが強制はしません。ですから『監督が、何かチャンスがあるかもしれないと言ってるからやってみよう』と、ある種受け身で参加している生徒もいるかもしれません。でも、チャンスを自分で掴みに来るっていう目線で見れば、それは主体性だと思うんです」

本来、人生とは選択の連続なのだが、選択をする上でも主体性があることは非常に重要だと田中監督は考えている。

「人生の選択に善悪があるならば、本当は善しか選びたくないですが、悪を選んでしまうこと、間違える可能性もあるじゃないですか。それでも、まずは自分で選ぶということを指導するつもりですし、その中でよりベターなものは何なのか、ベストなチョイスは何なのかを常に自分で考えることが、結果として自分自身のためになるってことを教えていきたいと思っています」

自主性のさらに先にある主体性を 選手たちが提出したラグビーノートをチェックする田中監督

とはいえ、自由な時間を与えられた生徒が皆、その時間を主体的にかつ有意義に過ごせるとは限らない。高校生なら、スマホでゲームをしたり、寮にいる仲間と喋ったりしたくもなるだろう。どうすれば時間を有効活用できるようになるのだろうか。

「まず自主性と主体性という言葉がありますが、似て非なるものだと考えています。たとえば、ブリカンズではラグビーで日本一になるという目標を掲げていますが、そのためにとりあえずグラウンドに出て走るというのは自主性。これが、日本一になるために自分はチームから何を求められているのか、チーム練習以外にどんな練習をすればいいのかという、自分の目標を自分で考えて自分でスケジュールを立てて、自分で練習する。そこまで出来て初めて主体性があると言えるのではないでしょうか」

そう話す田中監督のもと、ブリカンズのメンバーは毎週１回全員が集まり、各自１台支給されているiPadを使って「グロースタイム（Growth Time）」と呼ばれる予定表に、その週のそれぞれの予定を入れていくという。たとえば週末に試合があるとしたら、その試合で勝つためのチーム練習、その他に各自が自分のポジションでは何をすればいいのかを考えて空いている時間に自主練を入れる。さらに各自、学校の授業の課題やボランティア活動に充てる時間を調整しながら、それぞれが自分の１週間の予定を組む。それを上級生、下級生、ランダムに作ったグループで共有し、互いにアドバイスをしたり受けたりして最終的なスケジュールを完成させるといった具合だ。

「僕は指導者として練習メニューを、生徒たちに理解させるだけではなくて、納得するところまで持っていかなければだダメだと思っています。自分で課題を見つけて、そのために何をするのか、それをどこまでやったら課題が解決するのかを考えさせること。かっこよく言えば課題発見能力と、課題解決能力、この２つを常にコミュニケーションをとって考えさせるようにしているつもりです」

こうしたことを日々繰り返す中で、生徒たちの自主性が育まれているのだという。

競技の先にある、社会を生き抜く力 私立尾道高校ラグビー部BURIKENS田中春助監督

主体性を持つためには「納得」の他にもう１つ大切なものがあると田中監督は言う。それは、夢や目標を持ち続けること。その考えは田中監督が大学生の時の経験が影響しているそうだ。

「当時の僕は寮住まいで、尾道高校のラグビー部のコーチもしていました。ですから寮の事務作業をやって、コーチをして、また大学に戻って授業を受けるといった忙しい日々でした。でも大学では、暇さえあれば友達同士で喋っている人たちをたくさん見かけたんです。それはそれでキャンパスライフを楽しむ上では大事なのかもしれませんが、もっと自分が成長する時間を取れるだろうにとも思ったんです。空いた時間に勉強をしてもいいし、読書をしてもいい。もちろん今日は遊ぼうという日があってもいいと思いますが、うちの生徒たちには目標や夢、自分のなりたい姿に近づく時間を取ってほしいなという思いがあります」

将来、プロのラグビー選手になれるのは、ほんの一握りの人間だけだ。それでも高校時代に真剣にラグビーに取り組むことには大きな意味があると田中監督は言う。

「僕はラグビーはツールだと思っています。今のラグビー界は外国人選手がたくさん入ってきていてプロ選手として活躍できる日本人は限られています。それでもラグビーを通じて自分をマネジメントする能力を手に入れて、それを生きていく上で生かしてほしいと思っています。ラグビーに限らず、勉強などでも同じような考えができると思いますが、スポーツの場合、これが苦手とか、これができないといった課題を見つけやすく、どう解決するかといったことを習慣化しやすいので、社会人になってもきっとすごく役に立つはずだと感じています」

だからこそ、なりたい自分、やりたいこと、夢といったものをぶれずに持たせ続けることが、すごく重要になってくると話す田中監督。実は監督自身が、高校時代の「教師になりたい」という夢を叶えた経験をもつ。自らの力で夢を叶えた監督の教えだからこそ、生徒たちの胸にも響くのだろう。

取材中、田中監督は、練習の内容やスケジュールを自分で決めるということは「自分との約束」だと言っていた。それはセルフマネジメントという言葉にも置き換えられるだろう。ブリカンズのメンバーは高校を卒業すれば、それぞれの道を歩むことになる。しかし、ここで自分との約束を果たす習慣を身につけた彼らは、どんな道に進んでも、きっとぶれずになりたい自分になるに違いない。

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：尾道高校ラグビー部