セリエA第11節が8日に行われ、フィオレンティーナとユヴェントスが対戦した。

ここまで5勝2分3敗とやや不安定な戦いが続き、就任2年目のルチアーノ・スパレッティ監督の進退問題まで浮上したユヴェントス。そんな中、前節はケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガのゴラッソが飛び出し、ナポリとの名門対決で完封勝利を収めた。開幕以来の連勝を目指す今節はフィオレンティーナとのアウェイゲーム。16位に低迷するホームチームにとっては、今シーズン初の連勝を目指す一戦となる。

開始早々の4分にセットプレーからスコアが動く。左コーナーキックを獲得したフィオレンティーナはペドロ・ゴンサウヴェスが右足インスイングの鋭いクロスを供給し、ファーサイドに詰めたマテオ・ペレグリーノがヘディングシュートを叩き込んだ。

出鼻を挫かれたユヴェントスは、右に流れるランダル・コロ・ムアニが絡んでゴールへ迫っていく。21分にはクロスのこぼれ球を拾ったフアン・カバルのボレーシュートがゴール右下隅へ。これはGKダビド・デ・ヘアにセーブされたが、32分にはウェストン・マッケニーが右サイド前方のスペースへ流し、抜け出したコロ・ムアニが深い切り返しから中央へ折り返すと、これをニック・ウォルトメイドが押し込み同点。ウォルトメイドはセリエAでの初ゴールとなった。

37分にはまたもやコロ・ムアニの力強い突破からウォルトメイトがボックス内でダイレクトシュートを放つも、GKデ・ヘアが好セーブ。さらにそのこぼれ球を拾ったトゥーン・コープマイネルスが右足を振ったが、強烈なシュートは惜しくも枠を外れた。前半は1－1で終了する。

後半もキックオフから程なくして得点が生まれる。右サイドで高い位置を取ったアレックス・ヒメネスがグラウンダーのクロスを送り、ゴール前の混戦から最後はアリュー・ンジーがネットを揺らしてフィオレンティーナが勝ち越しに成功。再び1点を追うこととなったユヴェントスは、ゼキ・チェリクやエドン・ジェグロヴァ、アライベゴヴィッチを投入して圧力を強めていく。

すると66分、ドウグラス・ルイスが蹴った左コーナーキックにグレイソン・ブレーメルが頭で合わせてユヴェントスが試合を振り出しに戻す。一進一退の攻防が続く中、82分には右コーナーキックからラドゥ・ドラグシンのヘディングシューがネットを揺らし、フィオレンティーナがまたも勝ち越しかと思われたが、味方のファウルがあったとして得点は認められず。

後半アディショナルタイムにはフィオレンティーナに立て続けにチャンスが訪れたものの、マルコ・ブレシャニーニとフランコ・マスタントゥオーノのシュートはGKグリエルモ・ヴィカーリオが好セーブ。試合は2－2で終了し、両チームが勝ち点「1」ずつを分け合った。

次節は22日に行われ、フィオレンティーナはアウェイでモンツァ、ユヴェントスはホームでヴェネツィアと対戦する。

【スコア】

フィオレンティーナ 2－2 ユヴェントス

【得点者】

1－0 4分 マテオ・ペレグリーノ（フィオレンティーナ）

1－1 32分 ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス）

2－1 54分 アリュー・ンジー（フィオレンティーナ）

2－2 66分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）