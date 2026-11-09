ラ・リーガ第12節が8日に行われ、アトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦した。

今シーズン最初の直接対決は「2」ポイント差で迎える首位攻防戦となった。アトレティコ・マドリードは破竹の7連勝中で、直近3試合はクリーンシートと国内での安定感が際立つ。対するバルセロナは前々節エル・クラシコに敗れて連勝が止まったものの、前節はアラベスを6－1で粉砕し、首位の座を堅持している。3強同士の一戦を制し、首位で代表ウィークを迎えるのはどちらのチームになるだろうか。

立ち上がりから互いのシュートがクロスバーを叩くなど白熱した攻防が続く中、10分にアトレティコ・マドリードが先制する。左から右への大きなサイドチェンジでプレスをかいくぐり、イ・ガンインが左足アウトサイドでボックス内左へ流し込むと、これを収めたフリアン・アルバレスの折り返しをジュリアーノ・シメオネが押し込み得点。再三繰り返していた左右の大きな揺さぶりからネットを揺らし、バルセロナの出鼻を挫いた。

サイドを大きく使った攻撃だけでなく、アトレティコ・マドリードのプレスにも苦しむバルセロナ。26分にはシメオネとアルバレスが絡んだショートカウンターからボックス内へ侵入されたが、GKジョアン・ガルシアの好セーブで事なきを得る。すると45分、上手くライン間で前を向いたペドリがボックス内へのパスコースを見つけて差し込むと、アンソニー・ゴードンとのワンツーを試みたフェルミン・ロペスがこぼれ球を自らゴール右隅へ蹴り込み、試合を振り出しに戻した。

理想的な試合への入りを見せたアトレティコ・マドリードに対し、バルセロナはやや苦しんだが、前半は1－1で終了した。

後半の立ち上がりはバルセロナが攻め込む時間も増え、ヤマルやペドリが際どいシュートを放っていく。対するアトレティコ・マドリードは55分、アルバレスが相手ハイラインの背後を取ったが、ループシュートは枠の上へ。一進一退の攻防が続く中、徐々にバルセロナが圧力を強め、アトレティコ・マドリード陣内での時間が増えていく。

すると66分、右サイドで時間を作ったラミン・ヤマルがボックス内へ斜めのスルーパスを通すと、ダヴィド・ハンツコの背中を取ったF・ロペスがダイレクトでゴールへ流し込み、バルセロナが華麗な連携から逆転に成功する。

その後のバルセロナはフレッシュな選手を投入しつつ、主導権を握ったまま時計の針を進めていく。一方、アトレティコ・マドリードは次々と攻撃的なカードを切るも効果は限定的で、チャンスの数を増やせず。試合は1－2で終了し、逆転勝利を飾ったバルセロナが首位をキープした。次節は22日に行われ、アトレティコ・マドリードはアウェイでヘタフェ、バルセロナはホームでビジャレアルと対戦する。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 1－2 バルセロナ

【得点者】

1－0 10分 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）

1－1 45分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

1－2 66分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）