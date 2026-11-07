フランスサッカー連盟は6日、11月に行われるUEFAネーションズリーグの2試合に臨むフランス代表メンバーを発表した。
フランスは12日に敵地でイタリア代表と、15日にホームでトルコ代表と対戦を予定している。ジネディーヌ・ジダン監督は、キリアン・エンバペやミカエル・オリーズら主力を順当に選出。また、パリFCに所属する23歳のFWパブロ・パジが、A代表に初招集された。
フランス代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ロバン・リセール（RCランス）
ギヨーム・レステ（トゥールーズ）
▼DF
アンディ・ディウフ（インテル／イタリア）
ジェレミー・ジャケ（リヴァプール／イングランド）
イブライマ・コナテ（レアル・マドリード／スペイン）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
ピエール・カルル（ユヴェントス／イタリア）
アドリエン・トリュフェ（ボーンマス／イングランド）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルーカス・ダ・クーニャ（コモ／イタリア）
アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール／イングランド）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
パブロ・パジ（パリFC）