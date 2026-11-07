フランスサッカー連盟は6日、11月に行われるUEFAネーションズリーグの2試合に臨むフランス代表メンバーを発表した。

フランスは12日に敵地でイタリア代表と、15日にホームでトルコ代表と対戦を予定している。ジネディーヌ・ジダン監督は、キリアン・エンバペやミカエル・オリーズら主力を順当に選出。また、パリFCに所属する23歳のFWパブロ・パジが、A代表に初招集された。

フランス代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

マイク・メニャン（ミラン／イタリア）

ロバン・リセール（RCランス）

ギヨーム・レステ（トゥールーズ）

▼DF

アンディ・ディウフ（インテル／イタリア）

ジェレミー・ジャケ（リヴァプール／イングランド）

イブライマ・コナテ（レアル・マドリード／スペイン）

マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）

ピエール・カルル（ユヴェントス／イタリア）

アドリエン・トリュフェ（ボーンマス／イングランド）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）

レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

▼MF

エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ルーカス・ダ・クーニャ（コモ／イタリア）

アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）

ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）

▼FW

ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール／イングランド）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）

パブロ・パジ（パリFC）