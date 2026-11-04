Cygamesは、同社が運営する漫画アプリ「サイコミ」にて、11月4日昼12：00より、鎧をまとった乙女たちが美しく舞い戦う——アクションファンタジー作品『メイデンパノプリア 鎧う乙女と聖刻文字』(著者・はとぼし)の連載を開始した。

あらすじ『メイデンパノプリア 鎧う乙女と聖刻文字』

女王の圧政により全ての男手を徴収された国で、襲い来る“ケダモノ”と戦う少女・アーメルは、幼き頃の友であり現王国の第四王女・ビクトリスと再会し、低面積ながらも強力な鎧の力によって救われ、戦いの運命に身を投じていくことになる——。

時には激しく戦い、時には艶やかに舞い、恐ろしい戦場で肌を晒しながらも国と人を守護するため、乙女たちは女王打倒に立ち上がる!!

担当編集からのおすすめコメント

戦う乙女は何よりも美しい——そう感じずにはいられない作品です! ぜひご一読いただき、その魅力に触れていただけたら嬉しいです。

どんなにピンチでも、絶望的でも、人を救うために立ち上がって戦う乙女の姿は美しく、その姿はまさしく多くの人が憧れてきた『主人公』の背中と同じではないでしょうか？艶のあるシーンや躍動感あふれるアクションシーンを軽やかに楽しみながら、“熱い気持ち”にさせてくれる物語にハマっていくことでしょう!

ちょっとだけ試し読み!『メイデンパノプリア 鎧う乙女と聖刻文字』

(C) Hatoboshi / Cygames, Inc.