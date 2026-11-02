DFBポカール・ラウンド16の対戦カードが決定した。

昨季はバイエルンの優勝に終わったポカール。2回戦ではシャルケとマインツ、ホッフェンハイムが、それぞれボーフム、ディナモ・ドレスデン、ホルシュタイン・キールに敗れる波乱はあったものの、ブンデスリーガ（ドイツ1部）勢はほぼ順当にベスト16進出を決めた。

1日に行われた組み合わせ抽選の結果、ラウンド16でディフェンディングチャンピオンのバイエルンは2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）で首位に立つヘルタと、ドルトムントは堂安律と小杉啓太が在籍するフランクフルトと対戦。

その他ではレヴァークーゼンvsライプツィヒといった注目カードが決定している。今回決定したDFBポカール・ラウンド16の対戦カードは以下の通り。

■ラウンド16：12月1日（火）・2日（水）

フランクフルト vs ドルトムント

シュトゥットガルト vs ディナモ・ドレスデン

レヴァークーゼン vs ライプツィヒ

バイエルン vs ヘルタ

ボルシアMG vs ダルムシュタット

カイザースラウテルン vs フライブルク

ホルシュタイン・キール vs ケルン

ボーフム vs アウクスブルグ