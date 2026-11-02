サンフレッチェ広島レジーナは11月1日、WEリーグ第7節でマイナビ仙台をホームに迎えて1－2で敗戦。前節の敗戦から中3日、“レジーナらしさ”を発揮しきれずに連敗を喫した。

広島は10月25日にホームでAC長野パルセイロ・レディースに1－0で勝利したが、その3日後の前節ではアウェイで三菱重工浦和レッズレディースに0－2で敗戦。再びホームに戻って、過密日程の中で3連戦に臨んだ。

「選手たちにとって非常に厳しい状況でしたが、タフに戦う姿勢を見せる思いでゲームに入りました」と赤井秀一監督は振り返ったが、怪我やコンディション不良の選手が相次ぎ、直近3試合はGKが19歳の石田ひなはだけという厳しいチーム状況もあって、広島らしいアグレッシブなスタイルを発揮しきれなかった。

「僕自身の感覚としてはもっと動けると思って送り出した選手たちだったのですが、思った以上に疲労感があって、球際や切り替えやセカンドボールの反応、攻撃で追い越して出ていくところは、いつもに比べると足りなかったので、思うようなプレーを表現できなかったと思います」（赤井監督）

攻撃では技術的なミスやパスが味方に合わない場面が目立ち、ゴール前に厚みのある迫力を出しきれなかった。ボランチでフル出場したMF小川愛は、「いいときは自分たち主導で前からハメられたり、攻撃のリズムを作れたりするけど、相手も簡単にスペースを開けなかったり、簡単に出てきてくれなかったり、逆に自分たちが前から行くのをわかっていて簡単にひっくり返してくるシーンもあったので、そういうところに難しさはありました。ただ、対策されても自分たちが上っていく力を身につけないといけない」と悔しさを滲ませた。

チャンスは作れていたが、相手ゴールを脅かすような決定的なシュートが少なかった。トップ下で先発したFW上野真実は、「相手を剥がすところではうまくいった部分もあったけど、やっぱりゴールに迫るところでは最後のクオリティはまだまだ足りない部分がある」と指摘。小川も、「単調になったり、それぞれに動いたりしていたので、お互いを見ながら意図を合わせるプレーだったり、個の能力を上げて1人ひとりが（相手を）剥がすことだったり、より怖いエリアにタイミングよく飛び出していくプレーに人数をかけることが必要だと思います」と個々のつながりや質の課題を挙げた。

対して中7日だった仙台は、池田太監督が「まずはゲームの入りを大切に戦っていこう」と選手たちに伝えたように、試合の立ち上がりからアグレッシブだった。

「（広島は）我々より経験値の高い選手もそろっているので、そういった選手に対して勇気を持ってアプローチすること。自由にさせたら、いろんなことをやる選手たちなので、相手に時間と顔を上げさせないようにしようとチームで統一してやってきました」（池田監督）

仙台は守備でハードワークしながらも、「相手ディフェンスラインの裏」を虎視眈々と狙った。池田監督は、「相手のディフェンスラインがかなり高く設定されているので、マイボールになった時には、サイドバックやセンターバックの裏を突いて、それによって空いたスペースにまた顔を出して、ボールホルダーがそこを選択できるようなことを狙いとして準備してきました」と試合後に明かした。

その形が先制点へと結びついた。23分、FW矢形海優が相手の裏を突いて左サイドを抜け出し素早く中央へ折り返すと、FW遠藤ゆめがGKをかわしてシュート。これはDF藤生菜摘にブロックされたが、矢形がペナルティエリア左のこぼれ球に反応。「自分の前のいいところにこぼれてきて、角度はなかったけど、自分のファーストシュートだったので思い切り振り抜いて気持ちで押し込みました」と先制ゴールを奪った。

さらに仙台は68分、18歳のMF岩田琳香が左サイドから中央に持ち運んでペナルティエリア前からミドルシュートを放つと、ブロックされたこぼれ球をMF江崎世来が相手DFから取り返してパスをつなぐ。これを「世来がいい位置に落としてくれたので、あとはGKとDFとゴールを見るだけでした」という矢形がダイレクトで右足を振り抜いた。「（相手DFが）絶対に股を開けると思ったので、冷静に股とコースを狙って流し込むだけでした」という狙い通りのシュートで追加点を挙げた。

矢形はこの日、シュート2本で2得点。少ないチャンスを決め切る力を見せつけた。今季リーグ戦5得点に伸ばしたストライカーは、「今までの試合を振り返ると、やっぱり決定力が足りなかったので、そこは自分の突き詰めていかないといけないところでした。今日はFWの位置で入ってゴール前でシュートチャンスがあったら必ず決めようという意識はあったので、それがつながってよかったです」と喜んだ。

ただ、「必ず決めようという意識」はストライカーであれば誰しもが持っているものだろう。それをこの試合で得点につなげられたのは、チームのスタイルを発揮できたからこそだという。「相手選手にフリーでボールを持たせないところは前線から意識していて、奪った後にマイボールにする時間もそれで長くできたし、自分たちのプレースタイルが今日はできました」と胸を張る矢形は、その中で、「自分は前線からアグレッシブに行って奪えたりしたら余裕を持ってプレーできる試合が多いので、そこでいい入りができたと思います」と守備で作った自分のリズムを得点へとつなげた。

広島にとっては手痛い2失点。球際や判断などでの細かいズレが積み重なって大きな代償となった。赤井監督は2失点を振り返って、「相手に上回られて、崩されてとかではないので、日頃のトレーニングで『これぐらいでいいだろう』とか、『自分は大丈夫だろう』みたいなところがもしかしたらあるのかもしれないですし、そういう細部を突き詰めていかないと自分たちに勝利は転がってこないと思います」と細部へのこだわりを求めた。

77分には早間美空のCKを上野が頭で合わせて1点を返したが、その後の猛攻は最後まで実らず1点差で敗れた。後半からトップでプレーした上野は、「この3連戦はセットプレーでしか得点を取れていないので責任を感じています」とチームの得点力不足を受け止め、「（相手を）剥がして前進した後の関わり方や、相手を見てプレーの判断を変える部分はもっと擦り合わせないといけないし、 サイドばかりじゃなくて、真ん中の崩しももっと質を上げていかないといけない」と攻撃の課題を口にした。

広島は今季リーグ戦初の連敗で7位に後退した。「選手は迷いながらプレーしている感じで、ピッチでつながりがない状況が続いている」と危機感を募らせるMF柳瀬楓菜は、“レジーナらしさ”を取り戻すために、「それぞれの選手が120パーセントで戦えるような状況を作りたいので、もう一回周りの選手とコミュニケーションを取って、どういうポジショニングが取りやすいのか、どうやって前進するのがいいかを明確にしていかないといけない」と改善を誓った。

次節は11月8日、ちふれASエルフェン埼玉とのアウェイゲーム。1週間後の試合に向けて柳瀬は、「多くの方が応援してくださるチームなので負けた姿を見せたくないし、本当に戦う姿勢は続けないといけない」と気を引き締めた。

取材・文＝湊昂大