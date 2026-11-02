マッチングアプリの普及によって、かつてないほど手軽に異性と出会えるようになった現代。しかし、出会いの機会が増えたからといって、必ずしも結婚につながるわけではないのはなぜなのか?

書籍『なぜ出会いは増えたのに結婚できないのか マッチングアプリ創業者がデータで明かす、選ぶ技術・選ばれる技術』(上條景介／光文社)では、マッチングアプリ「Dine(現D³)」の創業者である著者が、出会いと結婚をめぐる問題をデータや自身の経験をもとに読み解きます。

本記事ではその一部を抜粋・編集して紹介。今回は『駅から5分の店が、ちょうどいい』。

駅から5分の店が、ちょうどいい

「相手に喜んでもらう」という発想は、店のジャンル選びだけではなく、場所選びでも意識しておきたい。

自分本位な人は、自宅や職場に近い場所を指定しがちだ。しかし初対面では、できるだけ相手がアクセスしやすい場所か、両者の中間地点を選ぶべきだ。とはいえ、相手が世田谷の住宅街に住んでいるからといって、その最寄り駅でセッティングする必要はない。逆に怖いし、あなたが女性なら別のリスクも出てくる。

初デートの場所は、できるだけアクセスのよい主要駅がよいだろう。当社の予約データによると、東京の初デートに人気のエリアは次の通りだ。

【1位】：恵比寿・中目黒

【2位】：銀座・丸ノ内

【3位】：渋谷・青山

【4位】：新宿・代々木

【5位】：六本木・麻布

東京は全国でも珍しく、駅によって人の属性や雰囲気が大きく異なる。特に恵比寿は駅自体は大きくないが、おそらく日本で一番デートに使われている駅だろう。僕が経営するオリエンタルラウンジでも、恵比寿店は全国で売り上げが最も大きい。

相手の生活圏が東京の西側なら恵比寿、東側なら銀座というように、それぞれの街で使える店の情報をいくつか持っておくと、店選びが格段に楽になる。東京以外でも、大阪なら梅田、名古屋なら名古屋駅周辺や栄、福岡なら博多・天神といったように、その地域で一番の繁華街を選べば、多くの人にとってアクセスがよく、選択肢も豊富だ。

細かい点ではあるが、いくらアクセスがよくても駅ビルの店は避けたほうがいい。店を出た瞬間に白い蛍光灯に照らされ、いきなり現実に戻されてしまうからだ。個人的なおすすめは、主要駅から徒歩5～10分のこぢんまりとした店である。店を出てから駅まで2人で歩く時間が生まれ、その間に2軒目の提案や次回の約束をする「猶予」ができる。

ところで、これまでランチとディナーの話ばかりしてきたが、カフェデートはどうだろうか。ランチと同じく1時間で終えられるし、予算的にも気軽だ。実際、結婚相談所では初回の顔合わせはカフェでと決まっているところも多い。

カフェデートについては、僕は条件つきで推奨している。その条件とは、予約ができることだ。

スターバックスやタリーズなどのチェーン店も、最近は内装にこだわっている店舗も多く初デートで使われるが、予約ができない。繁華街のコーヒーチェーンは大体混んでいるので、初対面の人を連れて街中をさまようことになってしまう。

だから、カフェデートに行きたい人は、必ず予約ができるカフェを探し、事前に予約してから行ってほしい。数は少ないが、必ずある。

同じことは、ランチやディナーにも言える。金曜の夜に恵比寿にいると、マッチングアプリで会ったであろう男女が、食べログ片手に店を探しては満席で断られている様子を見かける。休前日の恵比寿を舐めているのか、と言いたい。

ほとんどの店は満席だし、運よく空いている店を見つけても、そこは何の特徴もない可もなく不可もない店になりがちだ。お互いの高揚感を最大限に高めるべき大切な瞬間に、何件も断られ、行き着いた先が微妙な店では、テンションはだだ下がりになる。その時点で、もう負け戦は確定していると言っても過言ではない。

運命の人だったかもしれない相手との貴重な機会を逃さないためにも、初デートは必ず予約する。これだけは約束してほしい。