金運を味方につけたいあなたへ──11月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、11月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 牡牛座

お互いの思い違いに注意。パートナーや仕事仲間との金銭感覚の違いが表面化するかも。大切な決定ほど、自分でも数字を確認しておくとGOOD。14日以降は契約や見積もりの交渉がスムーズです。得意なことを言葉にして伝えると、評価が収入に結びつく可能性大です。

★ラッキーアクション

「変化」を司る9日（蠍座新月）には「仲間」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・マフラー

★幸運を引き寄せるヒント

エクササイズをする

第11位 牡羊座

即断即決のあなた。その決断は普段なら吉と出ても、今は少々そのカンが狂ってしまう模様。大胆な投資や契約は内容を十分に確認して。その一方で、すでに持っている豊かな才能や経験に、立派な価値アリ。眠っている財産を見つけ出すことが、豊かさへの第一歩となりそう。

★ラッキーアクション

「変化」を司る9日（蠍座新月）には「キャリア」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・天然水

★幸運を引き寄せるヒント

尊敬できる先輩と行動する

第10位 射手座

未来への種まきがテーマ。無理に収入を増やそうとするより、お金の使い方や仕事の方向性を見直してみて。使途不明金や無駄な支出を整理するだけでも、未来の大きな財産になる予感。後半には、評価が上がるチャンスが到来。人との協力から得られる収入に注目して。

★ラッキーアクション

「変化」を司る9日（蠍座新月）には「暮らし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ロングセラー商品

★幸運を引き寄せるヒント

受け身をやめる

第9位 蟹座

収入アップのチャンスに恵まれます。ですが、気持ちも大きくなりがち。衝動買いや過大な投資にも傾きやすいとき。お金が入る分、ご褒美や家族へのプレゼントが増えやすい面もあります。お金を見込んだ先取りの出費は控え、使う前に一晩置く習慣をつけると安心です。

★ラッキーアクション

「変化」を司る9日（蠍座新月）には「報酬」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・チェックのハンカチ

★幸運を引き寄せるヒント

オープンカフェでお茶を楽しむ