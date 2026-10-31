2026／27明治安田J1リーグ第13節が31日に行われ、水戸ホーリーホックとサンフレッチェ広島が対戦した。

水戸は森直樹監督のJ1初陣で6連敗からの脱出を目指す。対する3位の広島は、熾烈な上位争いに踏みとどまるため勝ち点「3」がマストだ。

広島がボールを握る中、水戸は23分に退場者を出してしまう。真瀬拓海の鈴木章斗に対するタックルがDOGSO（決定的な得点機会の阻止）と判定され、一発レッドカードで退場となった。

水戸は5－3－1のブロックで構えるが、広島が30分にこじ開ける。右から中野就斗がピンポイントクロスを送ると、ペナルティエリア内で相手DFの間にうまく入り込んだ鈴木章のジャンピングボレーが炸裂。今季リーグ戦10得点目に到達した。

1点リードで折り返した広島は、54分に待望の追加点を奪う。中野が新井直人とのワンツーパスでペナルティエリア右を突破。左足でゴール左へ流し込んだ。

試合を支配する広島は、83分にダメ押しの3点目。クシニ・イェンギの落としから、ペナルティエリア左の菅大輝が左足一閃。強烈な一撃をゴール右下に突き刺した。

試合はこのまま終了し、水戸は7連敗、広島は2連勝となった。次節は11月8日に行われ、水戸は敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦。広島は敵地でFC町田ゼルビアとの直接対決に臨む。

【スコア】

水戸ホーリーホック 0－3 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 30分 鈴木章斗（広島）

0－2 54分 中野就斗（広島）

0－3 83分 菅大輝（広島）

【ゴール動画】鈴木章斗、宙を舞い豪快ボレー！