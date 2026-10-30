今日の運勢 10月31日（土）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月31日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月31日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？創造的なエネルギーや遊び心に満ちあふれる最高の運気です。趣味や芸術鑑賞、心がときめくイベントに思い切り時間を使ってみましょう。純粋な楽しさを追求することで、素敵な幸運を引き寄せますよ。知的好奇心や冒険心が大きく広がる日です。興味のあった専門分野の本を開いたり、いつもとは違う場所へ足を運んでみたりしましょう。広い視野で物事を捉えることで、これからの道筋が明確に見えてきますよ。あなたらしさを伸びやかに発揮できる素晴らしい一日です。まわりの意見に振り回されず、自分が「こうしたい」と感じる直感や選択を優先してみましょう。堂々とした振る舞いが周囲を魅了します。プライベートな空間を心地よく整えることが運気アップの鍵です。お部屋の片付けや模様替え、家族や親しい人とのアットホームな時間を大切に過ごしましょう。温かな居場所が心を深く癒やしてくれますよ。同じ夢や志を持つ仲間との時間が心を明るく照らしてくれます。未来に向けた理想のアイデアを語り合ったり、グループでの交流を楽しんでみたりしましょう。素敵なネットワークが広がっていきますよ。対人運が好調で、大切な人との対話が弾む日です。相手の言葉にじっくりと耳を傾け、温かい思いやりの姿勢を見せましょう。お互いの理解が深まり、より強固な信頼関係を築くことができます。フットワーク軽く動き回ることで幸運が舞い込む日です。近所のお散歩や気軽なSNSでの交流から、耳寄りな情報をキャッチできそう。軽やかなコミュニケーションを楽しんでくださいね。自分自身の持ち物やスキルを丁寧に見直す日です。本当に価値のあるものに時間を使ったり、自分の才能を磨くアクションを起こしたりしましょう。心の豊かさを実感できる穏やかな時間を過ごせそうですよ。目標に向かって着実な一歩を踏み出せる日です。任された役割や目の前の課題に対して真摯に取り組むことで、周囲からの高い信頼を得られるでしょう。自分の努力に誇りを持って進んでください。日々の生活習慣や働き方のバランスを見直す日です。身体に優しい食事を意識したり、軽いストレッチをおこなってみたりしてコンディションを整えましょう。地道なセルフケアが未来のあなたを支えてくれますよ。ひとりの時間を確保して、自分の内面と向き合うのに適した日です。静かな場所でゆったりと身体を休め、溜まった疲労をリフレッシュしましょう。心が整うことで新しい元気が戻ってきますよ。周囲からのサポートや温かい言葉を素直に受け取る日です。何でもひとりで抱え込もうとせず、困ったときは身近な人に相談してみましょう。深い信頼関係の中で心が優しく解きほぐされていきます。ハロウィンを迎える今日は、目に見えない世界の温かな愛や不思議なご縁を感じやすい特別なタイミングです。日常の中にある小さな奇跡や、あなたを支えてくれる人たちの存在に感謝の気持ちを向けてみましょう。天使たちはいつでもあなたのそばで、優しい導きと祝福を送っています。あなたらしい笑顔で過ごすことで、素敵な魔法のような一日になりますよ。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/