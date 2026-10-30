神戸市東灘区の商業施設「御影クラッセ」は11月14日・15日、「KOBE SDGsマルシェ in 御影クラッセ」を開催する。大学都市神戸産官学プラットフォームや神戸市と連携し、大学生が神戸産食材で考案したメニューの投票対決や、竹コンポスト講習会、服の交換会などを行う。

甲南大学の学生が考案した「夜明けのしらす × だんだん鯛 ～梅かつおジュレ仕立て～」

御影クラッセの開業20周年に向けたSDGsイベント

御影クラッセを運営する住商アーバン開発は、2028年の開業20周年を前に「未来へつなぐ、神戸の恵み」を年間テーマとし、神戸市の地域課題や課題解決の活動を紹介するSDGsイベントを開いている。今回は大学、行政、企業、地域団体、館内店舗が参加し、「神戸で生まれたもの」「地産地消」「資源循環」を切り口に、食・衣服・暮らしに関わるSDGsを展示やワークショップで紹介する。会場は御影クラッセ1F広場で、時間は両日とも10時～16時。共催は大学都市神戸産官学プラットフォーム。甲南大学、神戸学院大学、神戸国際大学、神戸松蔭大学などが参画する。

甲南大学と神戸学院大学が神戸産食材のオリジナルメニューで投票対決

甲南大学と神戸学院大学の学生が、神戸市経済観光局農水産課の協力のもと、「BE KOBE農産物」や神戸市の水産物「夜明けのしらす」を使ったメニューを考案した。館内の「ドンク」「回転寿司 北海素材」と連携して商品化し、10月31日から11月15日まで各店舗で販売する。会場では両日、来場者による投票を行い、「来場者人気賞」「映えメニュー賞」「地域食材活用賞」「ネーミング賞」などで評価する。

ドンク「ほうれん草とつぶあんバター(仮称)」(甲南大学考案)。BE KOBE農産物のほうれん草に、つぶあんとバターを組み合わせたパン

ドンク「ブラックほうれん草カレーパン(仮称)」(神戸学院大学考案)。ほうれん草とキーマカレーにチーズやトマトを合わせ、けしの実を添えた黒い生地のカレーパン。ほうれん草は収穫状況により神戸市産、兵庫県産に変わる場合がある

回転寿司 北海素材「夜明けのしらす × だんだん鯛 ～梅かつおジュレ仕立て～」(甲南大学考案)。夜明けのしらすと愛媛県宇和島産のブランド養殖鯛「遊子だんだん鯛」を組み合わせた寿司

回転寿司 北海素材「夜明けのしらす × 京丸姫葱のパリパリ巻き ～丹羽黒豆味噌のせ～」(神戸学院大学考案)。静岡県産の京丸姫葱を合わせ、黒豆味噌を添えた巻き寿司

神戸市の竹コンポスト講習会やフードシェアリング、つめかえパックの水平リサイクル

神戸市の各部署や関連プロジェクトは次のブースを出展する。参加費はいずれも無料。

竹コンポスト講習会(神戸市環境局資源循環課、15日)。生ごみを堆肥にする竹コンポストの仕組みや実践方法を解説し、受講者にコンポスト容器1個と、市内の放置竹林由来の竹チップ10L(3kg程度)を1家族1セット配る。時間は10時～11時、11時30分～12時30分、13時～14時、14時30分～15時30分の4回で、定員は各回10組(最大20名程度)。対象は神戸市在住者で、事前申込制。申し込みは「おでかけKOBE」から行い、こうべコンポスト公式LINEへの登録が必要

フードシェアリングサービス(神戸市環境局事業系廃棄物対策課、14日)。フードロスロッカーやアプリを使い、食品ロスになりうる商品を購入できる市の取り組みを紹介する

KOBE WOODに触れてみよう!(神戸市建設局森林課、14日)。2025年度から進める「森の未来都市 神戸」の取り組みと、神戸市産材などのブランド「KOBE WOOD」を紹介する。公式Instagramのフォロワーには先着・数量限定でノベルティを贈る

つめかえパックリサイクルプロジェクト(両日)。神戸市が進めるつめかえパックの水平リサイクルを親子で学ぶブースで、試作品の展示と「未来のつめかえパック」を考えるデザインワークショップを行う。使用済みつめかえパックを持参した人にはプレゼントを用意する

つめかえパックの水平リサイクルを紹介するブース

大学生による服の交換会やコーヒーかすのアップサイクル体験

各大学は次の企画を実施する。対象は誰でも参加でき(幼児は保護者同伴)、参加費は無料。

甲南大学「お残しは許しまへんで」チーム、オリジナルドギーバッグを作ろう!(15日)。クイズで食品ロスを学び、食べ残しを持ち帰る容器「ドギーバッグ」を作る。なくなり次第終了

甲南大学「Bamboo に Thank you Project」、放置竹林問題のパネル展示(両日)。神戸市北区一十土でのフィールドワークなどを交えて紹介する

神戸学院大学 森下ゼミ、カレンデュラ クラフト(14日)。淡路市の廣田農園で育てたカレンデュラの花びらで、バスボムやサシェを作る親子向けワークショップ。なくなり次第終了

神戸松蔭大学、服の交換会マツクロ(14日)。洗濯またはクリーニング済みの状態の良い大人用・子ども用の服を、1人5着まで持ち込んで交換できる。服を持参しない人は1着300円で購入できる

神戸松蔭大学、Re fashion(14日)。着なくなった服をリメイクした作品を展示する

神戸松蔭大学、KOBE Mushroom Upcycling Challenge(両日)。きのこ収穫後の「廃菌床」を植物栽培、成形材料、菌糸体新素材に生かす試作・検証の成果を展示する

神戸国際大学×トーホー、コーヒー・アップサイクル体験(14日)。コーヒーかすを活用するアップサイクルを体験する。定員は先着70名

コーヒーかすを活用するアップサイクル体験

神戸ワインの試飲やサンフルーツエール、地元企業の出展