神奈川県南足柄市の道の駅足柄・金太郎のふるさとは、施設内の「ふるさとゴハン食堂」で、金太郎マスや足柄牛など地元食材を使った秋メニュー3品をこのほど発売した。期間中は、対象メニューの注文者に毎日先着15名でみそ汁を無料提供する。

金太郎マスや足柄牛を使った「ふるさとゴハン食堂」の秋メニュー3品

同道の駅を運営する相州村の駅が、足柄の秋の味覚を知ってもらおうと企画した。魚料理、肉料理、そばの3品から好みに合わせて選べる。

「金太郎マス月見ユッケ」は、ユッケ仕立てのマスに卵黄を合わせた月見仕立ての一品で、価格は1,738円。アレルギーは小麦、卵、ごま、さけ、大豆。

「【足柄牛】牛もつと秋野菜炒め丼」は、ブランド牛「足柄牛」の牛もつに、マコモダケ、蓮根、茄子、銀杏を合わせた丼。価格は1,848円で、アレルギーは小麦、乳成分、牛肉、ごま、大豆。

「秋野菜天丼温そばセット」は、マコモダケ、蓮根、茄子の天ぷらをのせた天丼に、やまいもの一種である自然薯を使ったそばを合わせたセット。温かいそばには銀杏を添える。価格は1,738円で、アレルギーは小麦、そば、卵、乳成分、さば、大豆、鶏肉、やまいも。

秋メニュー注文で毎日先着15名にみそ汁を無料提供

販売期間中、3品のいずれかを注文した人を対象に、毎日先着15名にみそ汁を無料で提供する。

「ふるさとゴハン食堂」の営業時間は10時～16時(ラストオーダー15時30分)。道の駅足柄・金太郎のふるさとは神奈川県南足柄市竹松1117番地1にあり、年中無休。