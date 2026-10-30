リールを率いるダヴィデ・アンチェロッティ監督が、負傷離脱中の日本代表FW上田綺世について言及した。29日、フランス紙『レキップ』がコメントを伝えている。

エールディヴィジ得点王という看板を引っ提げ、今夏に自身初の欧州5大リーグ移籍を果たした上田。新天地リールでもここまで公式戦6試合に出場し3ゴールと結果を残しているが、今月13日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節アーセナル戦で足底筋膜を断裂し、戦線離脱を余儀なくされている。

先日、D・アンチェロッティ監督は上田が順調に回復中だと強調し、「11月のインターナショナルマッチウィーク明けには確実に復帰できるだろう」とコメント。しかし、今後の回復次第ではインターナショナルマッチウィーク前に実戦復帰を果たす可能性も残されているようだ。

現地時間30日に控えるリーグ・アン第9節RCランス戦の前日会見に出席したD・アンチェロッティ監督は、上田の復帰時期について「代表戦による中断期間前のレンヌ戦での復帰を目指している。それが難しければリヨン戦になるだろう」と明言。RCランス戦とCLリーグフェーズ第4節ボデ／グリムト戦は引き続き欠場となるが、早ければ来月8日のレンヌ戦でピッチに立つ可能性があるとの認識を示している。

なお、リヨン戦が予定されているのはインターナショナルマッチウィーク明けの現地時間11月21日。中村敬斗との日本人対決も期待されている。

上田は日本代表でもエースストライカーとしての地位を確立。来月14日のブラジル代表戦、同17日のパラグアイ代表戦の出場は困難と見られているが、森保一体制での集大成となるAFCアジアカップサウジアラビア2027を来年1月に控える中、早期の復帰が望まれている。