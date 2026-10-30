ミランとインテルは29日、新スタジアム計画を発表。完成予定は2031年で、スタジアム名は『ジェネラリ・スタジアム』となる。

ミラノの両雄は現在、『スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ／サン・シーロ』を共同で使用しているが、『ジェネラリ・スタジアム』への移転後もその体制は継続される。両者はクラブ公式SNSにて、「ミラノの新たなシンボル。次世代のファンたちのための新たな本拠地。ジェネラリ・スタジアム」と綴るとともに、新スタジアムの完成図を初公開した。

イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、新スタジアムの収容人数は7万人以上とのこと。設計を手掛けたのは、イギリス人建築家のノーマン・フォスター卿とアメリカのスポーツ建築事務所マニカ。イタリア最大規模の保険会社ジェネラリ社が、両クラブと20年間・約6億5000万ユーロ（約1150億円）で、ネーミングライツを取得したことを併せて伝えている。

新スタジアムは、イタリアとトルコの共同開催となるEURO2032の試合会場としても使用される予定という。また、『スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ／サン・シーロ』は取り壊す方向性で固まりつつあるとのことだ。