今日の運勢 10月30日（金）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月30日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月30日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？直感の奥にある本当の気持ちに気づけそう。曖昧だった問題にも、心を静かにして向き合うことで答えが見えてくるかもしれません。今日は一人でゆっくり考える時間を作ってみて。ふと浮かんだ言葉やイメージをメモすると、次の一歩につながりそう。大切な人との心の距離が縮まりそう。表面的な会話より、普段は言えない気持ちを素直に伝えることで深い信頼が生まれるかもしれません。相手の言葉を急いで判断せず、まずは最後まで聞いてみて。優しいひと言が、お互いの傷を癒やしてくれそうです。自分の内側に深く潜ることで、大切な真実を見つけられそう。違和感をごまかさず、その理由を丁寧に探ってみてください。今日は手放したい習慣や関係を見直すのが吉。本音を認めることで、停滞していた流れが静かに動き始めるかも。理想を現実に近づけるためのヒントが見つかりそうです。すぐに結果を出そうとせず、まずは足元を固めることが大切。今日は抱えている課題を細かく分け、最初の1つだけに集中してみて。地道な行動が、未来への確かな土台になります。人との関わりを通して、自分が本当に大切にしたいものが見えてきそう。相手に合わせすぎず、心地よい距離を選ぶことが開運の鍵です。今日は無理な約束を1つ減らし、自分のための時間を確保してみて。安心できる選択が運気を整えてくれます。考えを整理し、複雑なことを分かりやすくまとめられる日。ただし、急いで伝えると言葉が強くなりやすいので、ひと呼吸おくことを忘れずに。今日は大切な連絡ほど送信前に読み返してみて。行動力が高まる一方で、気持ちが先走りやすい日。言いたいことがあっても、すぐに結論を出さず相手の事情を確認してみてください。今日は勢いで始めるより、目的と手順を紙に書くのがおすすめ。準備を整えるほど、本来の力を発揮できます。人との関係で、以前から気になっていた痛みに触れることがあるかも。無理に平気なふりをせず、自分の気持ちをいたわる時間を作ってみてください。今日は誰かの期待より、自分が納得できる選択を優先して。正直になることで、関係を整えるきっかけが生まれそう。伝えたいことが多くなり、言葉が追いつかなくなるかもしれません。早く答えを出そうとすると、相手とのすれ違いが起こりやすいので注意。今日は重要な話ほど要点を3つに絞ってみて。話す前に整理することで、あなたの真意が伝わりやすくなります。自分の考えを分かってほしい気持ちが強くなりそう。でも、今日は正しさを主張するより、相手の立場を想像することが大切です。反応が薄くても焦らず、言葉を柔らかく選んでみて。静かな対話が、後から大きな信頼につながるかもしれません。理想と現実の間で迷いが生まれやすい日。すぐに答えを決めるより、今できることと時間が必要なことを分けて考えてみてください。今日は予定を詰め込みすぎず、心と体を休ませるのが◎。余白を作ることで、本当に進みたい方向が見えてきそう。勢いに任せた発言や行動が、思わぬ誤解を招きやすい日。楽観的に考えることは大切ですが、今日は確認をいつもより丁寧にしてみてください。約束や連絡は曖昧にせず、具体的な言葉で伝えるのがおすすめ。立ち止まる勇気がトラブルを防ぎます。今日は、心の奥にある大事な思いを丁寧に見つめたい日。急いで答えを出そうとすると、言葉が強くなったり、現実と理想の間で迷ったりするかもしれません。目に見えることだけで判断せず、違和感や傷ついた気持ちにも静かに耳を傾けてみて。深く潜って見つけた本音が、これから進む道を照らしてくれそうです。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai