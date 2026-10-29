ブルワーズのウィリアム・コントレラス【写真：Getty Images】


　


レイズ VS ブルワーズ　ワールドシリーズ　最新情報

　ワールドシリーズ第5戦が28日（日本時間29日）、トロピカーナ・フィールドで行われ、ミルウォーキー・ブルワーズがタンパベイ・レイズに4-1で勝利。シリーズ成績4勝1敗で球団史上初の世界一に輝き、ウィリアム・コントレラス捕手がシリーズMVPに選ばれた。
 
　コントレラスはシリーズ5試合で21打数8安打、打率.381、4打点を記録。第5戦でも2点リードの6回に適時二塁打を放ち、優勝を決める一戦で貴重な追加点をもたらした。
 
　捕手としても投手陣を支え、自動ボール・ストライク判定システム（ABS）へのチャレンジでは13回中10回に成功。成功率は約77％を誇り、攻守で初優勝に貢献した。
 
　ブルワーズは地区シリーズを3勝1敗、リーグ優勝決定シリーズを4勝0敗で突破。ワールドシリーズでも開幕から3連勝し、第4戦こそ落としたものの、第5戦で頂点に立った。今ポストシーズンを通算11勝2敗で駆け抜け、悲願の世界一を成し遂げた。
 

　

 
　




 

　

【了】



【動画】MLB評論家が語るWSブルワーズvsレイズ「最大の焦点」


  


　




YouTube『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』より





 

　

 

【関連記事】





　

 


この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！



最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓










　

 