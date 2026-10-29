







レイズ VS ブルワーズ ワールドシリーズ 最新情報



ワールドシリーズ第5戦が28日（日本時間29日）、トロピカーナ・フィールドで行われ、ミルウォーキー・ブルワーズがタンパベイ・レイズに4-1で勝利。シリーズ成績4勝1敗で球団史上初の世界一に輝き、ウィリアム・コントレラス捕手がシリーズMVPに選ばれた。



コントレラスはシリーズ5試合で21打数8安打、打率.381、4打点を記録。第5戦でも2点リードの6回に適時二塁打を放ち、優勝を決める一戦で貴重な追加点をもたらした。



捕手としても投手陣を支え、自動ボール・ストライク判定システム（ABS）へのチャレンジでは13回中10回に成功。成功率は約77％を誇り、攻守で初優勝に貢献した。



ブルワーズは地区シリーズを3勝1敗、リーグ優勝決定シリーズを4勝0敗で突破。ワールドシリーズでも開幕から3連勝し、第4戦こそ落としたものの、第5戦で頂点に立った。今ポストシーズンを通算11勝2敗で駆け抜け、悲願の世界一を成し遂げた。





























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YouTube『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』より























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