今日のテーマは、「お金持ちがこの夏『無印良品』で購入したもの」です。

夏本番、連日の猛暑に「何を着ても暑い」「家事が億劫」「寝苦しくて疲れが取れない」と頭を悩ませていませんか? 世の「お金持ち」と呼ばれる富裕層たちも、私たちと同じように夏の暑さと戦っています。

しかし、彼らの対策はひと味違います。彼らが夏に最も嫌うのは、暑さや不快感によって自分の体調、仕事のパフォーマンス、そして機嫌が損なわれること。不快感を放置することは、彼らにとって大きな「機会損失(コスト)」なのです。

そんな彼らが、夏の不快感をスマートかつ合理的にシャットアウトするために、こぞって駆け込む場所があります。それが「無印良品」です。

単に「安いから」ではなく、「タイパが高い」「自己管理がしやすい」「空間のノイズにならない」という超合理的な理由で選ばれた、衣・食・住の購入品リストと、その裏にある富裕層ならではのロジックとは。

【衣】不快な「夏ストレス」を完全シャットアウトする防衛アイテム

旅行や出張など、この夏もアクティブに動くお金持ちが実際に購入した「衣」部門のアイテムとは。さっそくご紹介します。

遮熱性のある 折りたたみ日傘

無印良品の「遮熱性のある 折りたたみ日傘」は、税込1,990円という手頃な価格でありながら、涼しさと日々の扱いやすさを両立させた人気の日傘です。

この日傘は単なる日よけではなく「遮熱性」に優れているため、上からのジリジリとした熱線をしっかりとカットしてくれます。熱中症による体力消耗を防ぐ「健康投資」として、男女問わず持ち歩いています。

ポリエステルたためる仕分けケース・筒形

無印良品の「ポリエステルたためる仕分けケース・筒形」は、スーツケースやリュックの「デッドスペース(隙間)」を有効活用するために生まれた、細長い円筒型のトラベルポーチです。

海外出張や旅行など、とにかく移動が多いお金持ちが、キャリーケースやリュックの「隙間」を無駄にしないために買い足しているのがこのアイテムです。

特に、夏は冷房対策のカーディガンや、汗をかいたときの着替え用Tシャツ、ジム用のウェアなど「薄手の衣類」を持ち歩く機会が増える季節。これらをくるくると丸めて縦に収納すれば、シワを防ぎながらコンパクトに持ち運べます。

虫よけシート(12枚入り)

無印良品の「虫よけシート(12枚入り)」は、サッと拭くだけで蚊やイエダニから肌を守れる携帯用の薬用シートです。夏のアウトドアやゴルフ、庭の手入れで絶対に避けたいのが、虫刺されによる痒みと肌荒れですよね。

スプレータイプは周囲への飛び散りが気になりますが、シートタイプなら安心して利用できます。機内や車内でも無臭で周囲に迷惑をかけない、極めてマナーに配慮した選択です。

ひんやりボディミストエクストラクール

無印良品の「ひんやりボディミスト エクストラクール」は、天然由来成分100%にこだわりながら、突き抜けるような強い冷感を得られる夏季限定のボディスプレーです。

移動中や商談前に汗だくでいることは、マナー違反であり、「品格の低下」を意味します。ひんやりボディミストエクストラクールは、ひと吹きで一気に体感温度を下げ、汗のニオイとベタつきをリセットし、常に「余裕のあるクリーンな自分」を維持するための、大人のマストアイテムです。

【食】手軽な水分補給も叶える便利アイテム

お金持ちほど、日頃からジムでのトレーニングなどで「自己投資」「体調管理」を徹底しています。そんな彼らが選んだアイテムとは。

広口で洗いやすい 目盛り付き ワンタッチボトル 500ｍＬ

無印良品の「広口で洗いやすい 目盛り付き ワンタッチボトル 500ｍＬ」は、税込990円という安さでありながら、プロテインシェイカーとしても使えるほど洗いやすさと機能性にこだわった軽量ドリンクボトルです。

毎日身体を鍛えまくっているマッチョがこのボトルを選ぶ最大の理由は、日常の水分補給と、トレーニング時のプロテインシェイカーとしての役割を「1本でスマートに兼用できる」点にあります。

【住】翌日のパフォーマンスを100%にする「夜のコンディション投資」

睡眠の質を高める空間づくりも忙しいビジネスパーソンにとって欠かせないもの。そんな彼らがこの夏、実際に選んだアイテムをご紹介します。

360度首振り機能付きサーキュレーター(18畳)

無印良品の「360度首振り機能付きサーキュレーター(18畳)」は、税込6,990円という良心的な価格でありながら、上下左右に立体的な風を送り出せる大ヒット空調家電です。

エアコンの冷気を部屋全体にムラなく循環させ、家の中の「温度差」というストレスをゼロにする名作で、360度首振りで空気を立体的に攪拌(かくはん)するため、就寝中にエアコンの風が直接身体に当たって体調を崩すリスクを徹底的に排除しています。

また、とあるお金持ちは「自宅の脱衣所に置いて使っている」とも話していました。

おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 無香料／無着色

無印良品の「おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 無香料／無着色」は、高濃度の「重炭酸イオン」が身体を芯からじんわり温め、睡眠の質をサポートする医薬部外品の入浴剤です。

お金持ちほど「睡眠」を重視します。眠りは、翌日のパフォーマンスを左右するからです。この重炭酸タブレットは、芯から身体を温めて深い睡眠へと誘う本格派。また、あえて「無香料・無着色」を選ぶことで、お気に入りのベッドルームの香りを邪魔させないというメリットも。

お金持ちが「無印良品」を選ぶのは、自分の1日を100%にするため

今回は「お金持ちがこの夏『無印良品』で購入したもの」をご紹介しました。お金持ちが無印良品のアイテムを選ぶのは、それが単に「価格が安いから」ではなく、「夏のあらゆる不快感をスマートに排除してくれるから」でした。

彼らにとって無印良品は、お財布に優しいショップという枠を超え、「時間と快適性を生み出すための、最も費用対効果の高いハックツール」なのです。

私たちが明日から真似できる、富裕層の「夏の自己投資」。皆さんも次の週末は無印良品に足を運び、この夏のパフォーマンスを劇的に上げる「相棒」を探してみてはいかがでしょうか。