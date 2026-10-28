ヘアメイク専門店を展開するアトリエはるかは11月6日、練馬駅直結の商業施設「エミオ練馬」に「アトリエはるか エミオ練馬店」をオープンする。10分の眉カットやまつげパーマ、ネイル、ヘアメイクを提供し、11月20日まで特別価格のキャンペーンを行う。

眉カット10分からヘアセットまで、エミオ練馬店のメニューと料金

同店は、通勤・通学や買い物の合間に利用できる短時間メニューから、特別な日のヘアメイクまでをそろえる。同社によると、練馬区は子育て世帯や働く世代、学生が多く暮らすエリアで、卒業式や七五三など行事向けの需要にも対応するという。

日常向けのメニューは、眉カット(女性)1,980円(10分)、眉カット(男性)2,200円(10分)、まつげパーマ(上)5,390円(40分)、ハンドジェルネイル(ワンカラー)4,070円(25分)。特別な日向けには、ヘアセット3,520円(20分)、フルメイク3,520円(20分)を用意し、結婚式への参列やパーティーなどに合わせたヘアセット・メイクにも対応する。

土日祝日は8時からの早朝予約を受け付ける。早朝の利用には時間外料金がかかる。

10分で受けられる眉カット

11月20日までオープニングキャンペーン、眉カット・まつげパーマ・ネイルを特別価格に

11月6日から11月20日まで、3メニューを特別価格で提供する。眉カットは通常価格(女性1,980円、男性2,200円)が1,650円、まつげパーマ(上)は5,390円が3,850円、ハンドジェルネイル(ワンカラー)は4,070円が3,520円となる。ネイルのオフ・ケア料金は別途かかる。

公式LINEの友だち登録も受け付けており、オープン前日の11月5日までに登録した人には、来店時に使えるハンドパックのプレゼントクーポンを配布する。

アトリエはるか エミオ練馬店の店舗概要

所在地は東京都練馬区練馬1-3-5 エミオ練馬 B1で、西武線「練馬駅」に直結する。営業時間は10時～21時(土日祝は8時からの早朝営業あり、要予約・時間外料金あり)。主なサービスはヘアセット、メイク、眉カット、まつげパーマ、ネイル。