モンテ物産は、ナポリのコーヒーブランド「キンボ(KIMBO)」のエスプレッソ豆「リミテッド・エディション」と「アンティカ・ミシェラ」をこのほど発売した。ナポリの伝統的なコーヒー文化を受け継ぐプレミアムラインの2商品で、業務店などで販売する。

「リミテッド・エディション」はアラビカ種とロブスタ種のブレンド

「リミテッド・エディション」は、ナポリの高級カフェやコーヒー愛好家向けに開発された、アラビカ種とロブスタ種をブレンドしたダークローストのエスプレッソ豆。芳醇なアロマとフルボディの力強い味わい、長く続く余韻が特徴だという。

スパイスやチョコレート、ナッツの香りがあるとされ、同社はビターなドリップコーヒーやアイスコーヒーにも勧めている。内容量は1kgで、参考上代は7582円。

「アンティカ・ミシェラ」は1963年創業時のレシピを再現

「アンティカ・ミシェラ」は、キンボが1963年の創業時に開発したレシピを再現したダークローストの豆で、5種類のアラビカ種をブレンドしたアラビカ100%となる。チョコレートやキャラメルを思わせる甘い香りに、ブリオッシュ、ナッツ、トースト、バニラ、ドライフルーツのようなアロマが重なるとのこと。エスプレッソのほか、カフェラテなどのミルクメニューにも合うとしている。内容量は500gで、参考上代は4259円。

キンボのエスプレッソ豆の味わいチャート

ナポリの小さなカフェから始まったブランド「キンボ」

キンボは、エスプレッソの本場として知られるイタリア・ナポリで、小さなカフェから始まったコーヒーブランド。

現在はイタリアを代表するコーヒーメーカーの一つとして国内外で親しまれているという。濃厚なコクと豊かなアロマを特徴とするナポリスタイルのエスプレッソを手掛けている。