北海道発の生仕立てドーナッツ専門店「MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク)」は、長崎県佐世保市大塔町に「佐世保大塔店」を2026年11月9日にオープンする。佐世保市への出店は初めてで、全国32店舗目。店舗限定商品「ダブルシナモン」を販売する。

佐世保大塔店限定の「ダブルシナモン」は二層のクリーム

店舗限定の「ダブルシナモン」は、北海道産生クリームを使ったシナモンクリームと、北海道生乳を使ったオリジナルブレンドのカスタードクリームを二層に仕立てた生ドーナッツ。価格は420円で、アレルゲンは小麦・卵・乳。

佐世保大塔店は、佐世保市のモンナンジュがフランチャイズ加盟して出店する。プロデュースは札幌を拠点とする食のプロデュース集団「hanninmae」が担当する。全国32店舗の内訳は道内4店舗、道外28店舗となる。

十勝の小麦粉と北海道の生乳を使う生ドーナッツ

ミルクドドレイクは、2023年2月14日に札幌で1号店をオープンした生仕立てドーナッツ専門店。生地には十勝の小麦粉をメインに卵とバターを使い、保存料を使わない北海道産の低温殺菌牛乳を合わせている。クリームは北海道根釧地区の生乳を使った生クリームがベースとなる。

高温で一気に揚げることで、外はカリッと、中は生クリームのようにとろける口溶けに仕上げるという。生地や生乳、生クリームなど北海道産の食材を使い、道内企業と連携して生産から加工、販売までを手掛けている。

ドーナッツ11種と生スコーン5種のメニュー

メニューはドーナッツ11種と生スコーン5種の計16種。ドーナッツは、ミックスシュガー290円、純生ホイップ350円、アールグレイ350円、自家製カスタード350円、自家製ティラミス380円、ミルクドグレーズ360円、ショコラナッツ420円、幸せあんバター380円、ピスタチオ460円、ふんわりきな粉290円、店舗限定のダブルシナモン420円をそろえる。

生スコーンは、芳醇バター320円、抹茶&あずき350円、ダブルチョコ360円、ほうじ茶ホワイトショコラ380円、アールグレイオランジュ360円の5種。オープン記念として、公式LINEに登録すると生スコーン「芳醇バター」が半額の160円になるキャンペーンを予定している。