ブランドの原点に立ち返る新作｜ウブロ「クラシック・フュージョン トリビュート」

ウォッチブランドのウブロは、誕生から46年の時を経て、ブランドの原点とも言えるタイムピースへのオマージュとして、「クラシック・フュージョン トリビュート」を発表した。

【画像】ウブロの原点となった時計の姿に立ち返った「クラシック・フュージョン トリビュート」（写真19点）

本モデルは「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の原点に立ち返るモデルとなっており、過去に敬意を表すと共に、現代の高度な技術を組み込むことでより完成度の高いモデルへと進化している。

1980年にバーゼルフェアでカルロ・クロッコが発表した「ウブロ」は、ゴールドとラバーというひとつの「融合」によって、時計業界に衝撃を与えた。46年後、1980年のオリジナルモデルに対して忠実にデザインされた本モデルは、ゴールドケース、ブラックラバーストラップ、そしてひと目で印象に残るブラックとゴールドのコントラストが印象的だ。オリジナルモデルと並べてみると分かるように、当時の面影をそのまま残しながらモダンに再解釈している。

ちなみに、見た目は似通っているが、内部は全て高度なものへと一新されている。初期モデルではクォーツ時計として誕生したが、現在ではマニュファクチュール自動巻きムーブメントへと変更されている。

なお、本作はイエローゴールドとホワイトゴールドの2つのモデルでの展開となる。いずれも異なる雰囲気を纏っており、どちらを選ぶか悩むのも一興だ。

イエローゴールド

リファレンス番号：262.VX.1130.RX.MDM

サイズ：38 mm

ケース：ポリッシュ＆サテン仕上げの18Kイエローゴールド

ベゼル：ポリッシュ＆サテン仕上げの18Kイエローゴールド

防水性：10気圧（100m）

クリスタル：反射防止加工を施したサファイアクリスタル

ダイアル：マットブラック

ムーブメント：HUB1711 自動巻きムーブメント

パワーリザーブ：約50時間

価格：423万5000円（税込）

ホワイトゴールド

リファレンス番号：262.WX.6870.RX.MDM

サイズ：38 mm

ケース：ポリッシュ仕上げ18Kホワイトゴールド

ベゼル：ポリッシュ仕上げの18Kホワイトゴールド

防水性：10気圧（100m）

クリスタル：反射防止加工を施したサファイアクリスタル

ダイアル：ブラック ダイアル

ムーブメント：HUB1711 自動巻きムーブメント

パワーリザーブ：約50時間

価格：423万5000円 （税込）