プレミアリーグ第8節が25日に行われ、ハル・シティとブレントフォードが対戦した。

10年ぶりにプレミアリーグに戻ってきた昇格組のハル・シティは、前節終了時点で2勝3分け2敗のスタート。開幕2連勝を飾った後、5戦未勝利と勝ちきれない状況が続いており、今節はここまで2勝4分け1敗の成績を残すブレントフォードをホームに迎えた。

試合は24分に動く。ブレントフォードのゴールキックの場面で、GKクィービーン・ケレハーからのパスを狙っていたティム・イロエグブナムが、インターセプトの後、ペナルティエリア内でアーロン・ヒッキーに倒される。ハル・シティがハイプレスの結果としてPKを獲得すると、キッカーを務めたオリヴァー・マクバーニーがゴール右下に沈め、ハル・シティが先手を取った。

ハル・シティが1点をリードして後半へ入ると、ブレントフォードが徐々に流れを引き寄せる。63分には、左サイドの攻撃から同点ゴールをゲット。敵陣左サイド高い位置でボールを持ったジェイドン・アンソニーが、時間をかけずにインスイングのクロスボールを送ると、ゴール前に走り込んだキーン・ルイス・ポッターが強引に頭で合わせる。ヘディングシュートはブロックされたものの、こぼれ球に反応したイゴール・チアゴがダイレクトで繋ぐと、最後はダンゴ・ワッタラが押し込み、試合を振り出しに戻した。

タイスコアで終盤に突入すると、72分には守田がピッチに送り出されるも、試合の流れが大きく変わることはない。ブレントフォードが試合を優勢に進めるなか、ハル・シティはカウンターでゴールに迫る状況も作り出したが、最後まで勝敗を分ける1点は生まれず。強風が吹き荒れる中でのゲームは、1－1でタイムアップを迎えた。

次節は31日に行われ、ハル・シティは前田大然が所属するイプスウィッチと、ブレントフォードはノッティンガム・フォレストと、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

ハル・シティ 1－1 ブレントフォード

【得点者】

1－0 24分 オリヴァー・マクバーニー（PK／ハル・シティ）

1－1 63分 ダンゴ・ワッタラ（ブレントフォード）

【動画】守田英正は後半途中出場！