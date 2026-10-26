エールディヴィジ第10節が25日に行われ、PSVとフェイエノールトが対戦した。

今夏、MF佐野航大が加入したPSVは9試合が消化したリーグ戦で勝ち点「19」の3位につけている。対するDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、7勝2分けと好調をキープし、勝ち点「23」で首位を走っている。

佐野と渡辺がともにスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、21分にホームのPSVが先制に成功。CKの流れから、PSVが攻撃を続けると、最後はルチャレル・ヘールトライダのアシストからフース・ティルがゴールへ押し込んだ。

1点のビハインドで後半を迎えたフェイエノールトは、54分にアニス・ハジ・ムッサが同点弾。右サイドでボールを受けると、得意の左足でファーサイドのネットを揺らし、試合を振り出しに戻す。



追いつかれたPSVは終盤にかけて圧力を強めると、対するフェイエノールトも守備を固めつつ、カウンターから逆転を目指す。しかし、両チームともに2点目を挙げることはできず、1－1の痛み分けで試合終了。なお、佐野は76分までプレーし、渡辺はフル出場を飾った。

次節、PSVは31日にヴィレムと、フェイエノールトも同日にフォルトゥナ・シッタートとそれぞれ対戦する。

【スコア】

PSV 1－1 フェイエノールト

【得点者】

1－0 21分 フース・ティル（PSV）

1－1 54分 アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト）