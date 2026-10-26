リーグ・アン第8節が25日に行われ、モナコとリールが対戦した。

前節終了時点で4勝2分け1敗の成績を残し、上位戦線に加わっているチーム同士が激突。15日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第1節のCSKAソフィア戦で、大ケガからの復帰後初のスターティングメンバーに名を連ね、リーグ・アン前節のロリアン戦にも先発していた南野拓実は、この試合はベンチスタート。リールに所属する上田綺世は、ケガの影響でメンバー外となった。

試合が動いたのは24分、リールは敵陣左サイドへ相手をおびき寄せ、ンガライエル・ムカウがボールを奪い取ると、ボックス内に走り込み、ソリバ・ディアウネからのパスを呼び込んだイーサン・エンバペが、左足でシュートを沈める。リールが先手を取った。

以降は膠着した試合展開となる。主導権を握ったのはモナコだったが、決め手を欠き、スコアレスでハーフタイムに突入。後半に入っても様相は大きくは変わらず、モナコはチャンスの数を増やしたものの、同点ゴールは挙げられない。

リールとしては耐え凌ぐ時間帯が続いたものの、66分には、タンギ・ニアンズが危険なタックルで退場処分となり、10人での戦いを強いられる。数的優位となったモナコは74分、敵陣ペナルティエリア手前左寄りの位置でボールを持ったエダン・ディオプのクロスボールを、パリス・ブルナーがわずかに触ってゴールにねじ込み、モナコが同点に追いついた。

終盤にかけてはモナコが猛攻に出たものの、同点ゴールを挙げるには至らず、試合はタイムアップ。上位対決は痛み分け。モナコに所属する南野に出番はなかった。

次節、モナコは11月1日に敵地でパリFCと、リールは30日にホームでRCランスと、それぞれ対戦する。

【スコア】

モナコ 1－1 リール

【得点者】

0－1 24分 イーサン・エンバペ（リール）

1－1 74分 パリス・ブルナー（モナコ）

【ゴール動画】リールは劣勢も、エンバペが大きすぎる先制ゴール