「仕事はできるはずなのに、なぜか評価されない」「自分より成果を出していない人のほうが評価されている」そんな不満を感じている人も多いのではないでしょうか。実力があるにもかかわらず評価されない背景には、成果の伝え方やコミュニケーション方法など、成果以外の面に問題があるのかもしれません。本記事では、実力があるのに評価されない人の特徴や正当に評価されるためにおさえておきたいポイントなどを解説します。

実力があるのに評価されない人の特徴

まずは、実力があるのに評価されない人に見られる特徴を紹介します。

自分の成果をアピールするのが苦手

「自分からアピールするのは苦手」「仕事は結果で判断されるもの」と考える人もいるでしょう。しかし、上司がすべての仕事ぶりを把握しているとは限りません。どれだけ成果を出していても、それを適切に伝えなければ評価につながらないこともあります。

仕事の成果が見えにくい

裏方の業務やサポート業務などは、会社にとって重要であっても成果が目立ちにくいポジションです。トラブルを未然に防いだり、周囲をサポートしたりする仕事は、「問題が起きなかった」という結果になりやすく、成果を認めてもらうのが難しい場合もあります。

ひとりで仕事を抱え込んでしまう

責任感が強く何でも自分ひとりで解決しようとする人も、評価されにくい傾向にあります。ひとりで仕事を進めれば効率がよいように見えても、周囲からは「何をしているのかわからない」と思われてしまうことがあるでしょう。また、チームに対する貢献が見えづらく、結果として評価につながらないケースも少なくありません。

上司や周囲とのコミュニケーションが少ない

仕事ができることと、周囲と円滑な関係を築けることは別の能力です。報告や相談が少ないと、上司が本人の状況や成果を把握しづらくなります。特に評価する立場の人との接点が少ないと、成果を十分に知ってもらえない可能性があるでしょう。

仕事ができて当たり前だと思われている

継続的に高い成果を出している人は、「できて当然」と見られてしまうことがあります。 そのため、本来なら大きな成果であっても、周囲から特別なこととして認識されない場合があるでしょう。

頼まれた仕事だけをこなしている

頼まれた仕事を確実にこなす人は、職場にとって頼りになる存在です。一方で、どんなに仕事ができても指示された業務だけを続けていると、「与えられた仕事だけをこなす人」という印象を持たれ、評価が上がらない場合もあります。

完璧を求めすぎて行動が遅くなる

仕事の質を高めようとするあまり、細部にこだわって時間をかけすぎてしまう人もいるでしょう。しかし、評価では完成度だけでなく、期限内に成果を出せるかどうかも重要視している場合があります。いくら完璧でも、スピード感がなければ評価されないこともあるのです。

正当に評価されるためにおさえておきたいポイント

次は、正当に評価されるためにおさえておきたいポイントを解説します。

上司が求めている成果を理解する

自分では「よい仕事をした」と思っていても、上司が重視しているポイントとずれていれば、評価されにくいでしょう。部署や役職によって評価される項目は異なります。まずは「何を期待されているのか」を正しく知ることが大切です。

自分の成果を数字や事実で伝える

成果を伝えるときは、「頑張った」「工夫した」だけで終わらせないことがポイントです。「作業時間を月10時間削減した」「問い合わせ件数を前月より20％減らした」など、数字や具体的な事実を示すと、貢献度が伝わりやすくなります。数字で表せない仕事でも、担当した業務や改善した内容、周囲への影響などを整理して上手に伝えましょう。

定期的に仕事の進捗や成果を共有する

評価の時期になってから実績をまとめるのではなく、普段から進捗や成果を共有しておくことも効果的です。「現在ここまで進んでいます」「この改善によって○○につながりました」などと定期的に報告することで、上司も仕事の状況がわかりやすくなります。

自分の強みや得意分野を明確にする

自分が何を得意としているのかを明確にしておくことも大切です。たとえば、「データ分析が得意」「顧客対応に強い」「業務改善が得意」など、自分の強みを再確認してみましょう。得意分野がはっきりすれば、その能力を生かせる仕事にもつながりやすくなります。

評価されやすい仕事に積極的に手を挙げる

もっと評価されたいという思いがあるなら、評価につながりやすい仕事に挑戦するのもひとつの方法です。新しいプロジェクトや重要な顧客対応など、責任のある仕事に手を挙げることで、能力をアピールする機会が増えます。ただし、目立つ仕事だけを選ぶのではなく、現在の業務とのバランスも考えることが大切です。

それでも評価されないときはどうする?

次は、仕事のやり方を改善しても評価が変わらない場合にどうすべきかを解説します。

上司に評価について具体的に聞いてみる

「なぜ評価されないのか」と悩んだときは、上司に直接確認してみるのも一つの手です。「今後、より評価されるためにはどこを改善すべきでしょうか」と聞けば、具体的な課題を教えてもらえるかもしれません。感情的に不満を伝えるのではなく、成長のための質問として聞いてみることがポイントです。

異動によって評価が変わる可能性を考える

同じ能力でも、所属する部署や上司によって評価が変わることもあります。現在の部署では生かせないスキルも、別の部署では大きな強みになるかもしれません。社内に異動制度があるなら、選択肢のひとつとして検討してみましょう。

転職によって実力を正当に評価してもらう

努力しても評価が変わらない、成果を出しても待遇に反映されないという場合は、転職も選択肢になります。会社によって求める能力や評価基準が異なるため、自分の強みを必要としている職場に移ることで、評価や待遇が変わる可能性があります。ただし、転職すれば必ず評価されるとは限りません。転職先の評価制度や仕事内容を確認したうえで判断することが重要です。

「評価されない＝実力がない」と考えない

思うように評価されない期間が続くと、「自分には能力がないのでは」と考えてしまうことがあります。しかし、評価は能力だけで決まるものではありません。成果の見えやすさ、上司との相性、担当業務、評価制度など、さまざまな要素が関係します。現在の評価だけを理由に自分の価値を決めつけるようなことはやめましょう。

まとめ

実力があるのに評価されないというモヤモヤを抱えたままでいると、段々とモチベーションも下がっていきます。そうなる前に、できることを試してみてください。今回紹介した内容を実践して、正当な評価を目指しましょう。