アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、日本代表GK鈴木彩艶を称賛している。24日、地元メディア『バーミンガム・ライブ』が伝えている。

アストン・ヴィラは24日に行われたプレミアリーグ第8節に開幕7連勝で首位に立つマンチェスター・シティと対戦。6分にニコラス・ジャクソンが先制点を決めると、52分にはアーリング・ハーランドに同点弾を許したが、60分に再びN・ジャクソンが勝ち越しゴールを決め、2－1で勝利を収めた。

この試合にフル出場した鈴木は6セーブを記録するなど、勝利に大きく貢献。データサイト『Whoscored.com』では今季ここまでのプレミアリーグでは「7.12」と評価されている鈴木が、現時点では同リーグで最高評価のGKであることが伝えられている。

現地メディアからも高評価が与えられているなか、試合後の記者会見で鈴木の活躍について聞かれたエメリ監督は「彼は非常に野心的だ。そのメンタリティは非常に重要だ。彼自身、非常に高い志を持っている」と語りながら、ここまで加入後公式戦11試合に出場している鈴木への賛辞を次のように送っている。

「我々のプロジェクトについて話した時、彼はここに来ることを自ら選んだ。日々のトレーニングに取り組む姿勢や、公式戦で最高のパフォーマンスを発揮しようとする意欲は、本当に素晴らしいものだ。そして、彼が持つ能力もまた素晴らしい」

「もちろん、ゴールキーパーにはゴールを守るという役割が第一に求められるけど、我々の戦術においては、ビルドアップの局面でチームを助けてくれる存在であることも必要だ。ビルドアップの局面において、彼は非常に素晴らしい選手だ」

「ショートパスを使いこなせるだけでなく、どこに数的優位や有利な状況があるのかを理解し、相手のプレスを打破することができるからだ。また、ロングボールを蹴り込んで攻撃陣の選手たちにボールを届ける能力も備えている。チームへの適応の早さには本当に驚かされているよ」

【ハイライト動画】GK鈴木彩艶がマンチェスター・シティ戦でも活躍