連載終了から約15年の時を経て、待望のテレビアニメ化を果たした『PSYREN -サイレン-』(毎週月曜22:00～ TOKYO MX、BS11ほか／各配信サービスにて順次配信)。主人公・夜科アゲハを演じる安田陸矢と、ヒロイン・雨宮桜子を演じる風間万裕子は、ともにオーディションをきっかけに原作と出会い、その王道の能力バトルと謎に満ちた物語に一気に引き込まれたという。出演決定の知らせには、思わず大声を上げ、涙を流すほど喜んだ2人。

インタビューでは、長年愛されてきた作品を演じる思いや、“音”やアクションなどアニメだからこそ楽しめるポイントを語ってもらった。さらに、互いに感じる主人公・ヒロインとの共通点や、声優としての“PSI＝特別な能力”の話題では、収録を重ねるなかで築かれた信頼関係も垣間見えた。

15年前に完結した作品が長い時と経て、アニメ化

――15年前に完結した『PSYREN』が長い年月を経てアニメ化すると聞いた時の率直な感想、心境を教えてください。

安田:僕はそこまで漫画雑誌を買ってもらえるほうじゃなかったので、この作品はオーディションを受けるにあたって初めて知りました。15年以上前に完結した作品がアニメ化するのは、夢がありますよね。『PSYREN』のアニメ化が発表されたときも「もしかしたらこの作品も……」とか「あの作品もあるんじゃないか」と周りがざわざわしていたので、そういう影響力のあるニュースだったと思いました。

実際、僕の周りにも『PSYREN』を読んでいた世代の人たちが多くいらっしゃって、その方々が本当にわかりやすくざわついていたのを見ると、『PSYREN』は本当にたくさんの人に愛されて、この15年間、愛を絶やさずにここまで来たんだなと……改めてすごい作品だなって実感しました。

風間:私も当時は読んでいなかったので、オーディションへの参加をきっかけに全巻一気に読んだんですが、この15年の時を経て、一気に『PSYREN』を楽しむことができたことは「実はラッキーなのでは?」と(笑)。

安田さんもおっしゃっていた通り、発表されたタイミングで、読んでいた人たちの盛り上がりをXなどで見て、やはり影響力のある作品なんだということを改めて感じました。

――僕自身も『PSYREN』を毎週楽しみに読んでいたうちの1人なのですが、アニメ化が発表されたあとのSNS上の盛り上がりに驚きました。お二人はオーディションをきっかけに原作を読まれたとのことですが、どういった印象を持たれましたか?

安田:当時を経験してなかったのにもかかわらず、どこか懐かしさを感じるような少年漫画の王道らしさと、作品独特のゾッとするような不気味さに引き込まれました。そこに、謎解きやゲーム要素などがたくさん混じり合うことで、最初から最後までずっとワクワクしながら読み切ることができた作品でした。

風間:能力バトルという王道で、キャラクターによって戦闘スタイルが違ったりというのが「これこれ! これが見たいんです!」という要素が詰まっていました。

そして、『PSYREN』をどんどん読み進めてしまう理由というのが、謎が多いという部分だと思っていて、私もアゲハたちが謎を解き明かしていくにつれて、「次はどうなるんだろう」と読み進めてしまいましたし、そういうところが魅力なんじゃないかなと思います。

オーディションの結果を知り、駅のホームで涙……

――そんな『PSYREN』に出演が決定したことを知ったときはどんな心境でしたか?

風間:私は受けたオーディションを忘れるようにしているんです。声優というお仕事の特性上、たくさんオーディションを受けさせていただいて、ご縁があった作品に出させていただく形になっているので、全部を覚えていると、気持ちの浮き沈みが激しくなってしまうので、受けるまでは全力、受けたら忘れることにしていて(笑)。

今回、マネージャーさんから電話がかかってきて「受かったよ」って言われたとき、駅のホームにいたんですが、「本当ですか!?」と思わず大きな声で言ってしまって、涙を流してました(笑)。自然と出てきて、それぐらいうれしかったです。

あと、安田さんにオーディションに受かったときの話をしたら、お互いに電話で結果を聞いていて! 『PSYREN』は電話がキーになっているので、マネージャーさんから電話で聞いたことに若干のエモさを感じました(笑)。

安田:言われてみれば! 僕は家で連絡をいただいたんですが、大きい声が出ちゃったので、家でよかったなと心底思いました(笑)。

普段から丁寧な言葉遣いを心がけているんですけど、マネージャーさんに初めて「マジですか!?」と言ってしまって(笑)。その1日はずっと心臓がバクバクしてました。

その後、ちょうど仕事で人前に出る機会があったんですが、さすがに僕が喜びすぎたのか、マネージャーさんに「絶対言わないでください!」と言われてしまい……(笑)。「言うわけないやろ!」と思いつつも、そのぐらいわかりやすく喜んでたんだと思います。

風間:あまりにもオーラが出すぎていて(笑)。

安田:心配されちゃいました(笑)。

アニメ『PSYREN』の注目ポイントは？

――そんな魅力たっぷりの原作をアニメ化するにあたって、アニメ『PSYREN』ならではの魅力や注目ポイントはありますか?

安田:個人的に作品がアニメ化したときに、例えば今作のような能力が登場する作品だと「どんな効果音が鳴るんだろう」と考えるんです。その効果音が心地よかったり、記憶に残ったりすると、より作品を好きになったりすることもあると思います。

現時点で(取材当時)僕はまだアゲハの能力の“音”は聴けていないんですけど、効果音の入った第1話を先に見させていただいて、それだけでもワクワクしました。おそらく『PSYREN』を読んでいた皆さんも頭の中でそれぞれの“音”があったと思うんです。それが「これだ!」と決まる瞬間はすごく気持ちいいと思いますので、我々、“音”に携わる者として、“音”に注目していただきたいです。

風間:私は漫画のコマとコマの間を埋められるのが、アニメーションの魅力だと思っていて。斬るという1つの動作でも、どういう斬り方をしたのか、能力を使う際にも発動から最後までの経過の演出がどうなるのかという部分に注目してほしいです。

安田:アフレコをしている時点で原作よりも戦闘シーンがかなり長かったりしましたよね。

風間:台本の段階でも「こんな戦い方をしていたんだ」みたいな驚きもあったので、アニメになったらどうなってしまうんだ! と個人的にも楽しみにしています。特に桜子は能力が特殊なので、そこの演出がどうなるのかというのも、私はとても楽しみにしています。

――では、ここからお二人についてもお話しを伺いたいと思います。風間さんから見て、安田さんが夜科アゲハと似ている思う部分、そして安田さんから見て、風間さんが雨宮桜子と似てると思う部分を教えてください。

風間: アゲハは熱血な瞬間もありつつ、常に冷静で頼りがいがあるのですが、安田さんにも日々頼りがいを感じておりまして……収録もそうですし、スタッフさんたちとお話しするときも「安田さんの隣にいれば大丈夫」という安心感があります。なんとかしてくれそうという主人公感みたいなものを勝手に感じています。

安田:ちょっとがんばります! 風間さんは結構緊張しいじゃないですか? アフレコ時も緊張感が出ているんですけど、いざマイク前に立つと全く緊張を感じさせないんです。その切り替えは「役者さんだな」と感じますし、雨宮も弱い部分もありながら、表では凛としていて弱さを感じさせない振る舞いをしているので、そのあたりは通ずるところもあるなと思います。素直に尊敬している部分でもあります。

声優としての“PSI”＝特別な能力とは

――お互いにアフレコ時に感じた声優としての“PSI”＝特別な能力はありますか?

風間:喉が違う! これは『PSYREN』のキャストの皆さんにも同意を得られると思うんですが、アゲハはセリフも長いですし、叫びが多いキャラクターなんです。それを安田さんはテストから全力でやられていて、本番でも叫んでいます。私にはない喉の強度を感じています。

安田:『PSYREN』の収録が始まってから、確実に強くなりました(笑)。正直、最初の頃は不安な時もあったんですが、最近は思うことはないですね。自分の体に合った叫びができるようになってきたのか、それかもう喉が諦めたのか(笑)。もしかしたら数年後に急にプツッと出なくなるかもしれないんですが、叫びに対しての不安はなくなってきました。

風間:第1話から不安を感じさせない叫びと喉の強度、音の強さで「主人公」を感じました。

安田:僕はさっき話した風間さんの「緊張しているところから、それを全く感じさせないお芝居」というのもそうなんですが、雨宮は初期の頃は感情の浮き沈みが激しいところがあって、精神的につらい状態がずっと続いているキャラクターなので、つらいシーンも出てくるんですが、その振れ幅でしっかりと変わっていくので、切り替えがすごいなと思いつつ、この先さらにキャラクターとして差を見せるときが来ると思うので、僕が言うのもあれなんですけどそちらも楽しみにしてもらえたら(笑)。

風間:ありがとうございます(笑)。

――では最後に、放送を楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

安田:こんなにたくさんの方に長い間愛され続ける作品に出演させていただけているということは、光栄なことですし、『PSYREN』アニメ化は皆さんにとっても熱いニュースだと思うんですが、その作品にリアルタイムで近い場所で携わらせていただき、ワクワクしています。

ぜひ前から大好きだった方も、これから『PSYREN』を楽しむという方も、どちらにも満足していただけるものになっているのではないでしょうか。早く皆さんに届くことを心待ちにしております。

風間:15年前から楽しみに待たれていたファンの皆さん、お待たせしました! そして、この時代に『PSYREN』に初めて触れられる皆さん、ラッキーです! この『PSYREN』の謎を、アニメで一から追えるなんて……「記憶を消して読みたい漫画」です! スタッフ・キャストの皆さんも本当に素晴らしいものを全部『PSYREN』にぶつけている作品でございますので、ぜひ期待してください。

■安田陸矢

8月19日生まれ。奈良県出身。日本ナレーション演技研究所出身。主な出演作は、『ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。』のミュリン役、『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』の万座太子役、『真夜中ハートチューン』の山吹有栖役、『また殺されてしまったのですね、探偵様』の追月朔也役など。2026年10月放送開始の『PSYREN -サイレン-』では主人公・夜科アゲハ役を務める。