※1 350ml缶換算、2001年7月~2026年7月の当社出荷実績

ペアリングは、デリッシュキッチンのフードスタイリスト・薮内めぐみさん考案。

多くの人に親しまれている「氷結®」シリーズが、累計販売本数150億本を突破！ なかでもその好調を支えているのが、甘くないおいしさが特徴の「氷結®無糖」です。



では、なぜ氷結®無糖はこれほど多くの人に選ばれているのでしょうか。その理由を探っていくと、見えてきたのが「食事との相性の良さ」でした。



そこで今回は、デリッシュキッチンのフードスタイリストの方に、氷結®無糖と一緒に楽しみたい3品の料理を提案していただきました。食のプロならではの視点から、料理のおいしさを引き立てる氷結®無糖の魅力を紐解きます。

「氷結®無糖 レモン ALC.4%」果汁2.7％、「氷結®無糖 レモン ALC.7%」果汁3.4％

人気のワケは？ データで紐解く「氷結®無糖」の人気の理由

「氷結®」シリーズのなかでも、存在感を増している「氷結®無糖」。2020年の発売以降、販売を伸ばし続け、過去20年間に発売したキリンRTDブランド内において最速で20億本を突破（※2）しています。

※2 350ml缶換算、2001年7月~2026年7月の当社出荷実績

無糖チューハイ市場はこの5年で約5倍に成長

86.7％が「食事との相性がいい」と回答

※3 「無糖チューハイに切り替えた人調査」概要 ■調査方法：インターネット調査 ■調査対象：最近よく飲むお酒がほかのお酒から無糖チューハイになった20代～60代男女1,000人 ■調査期間：2026年5月13日（水）～5月14日（木）グラフ構成比（%）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

その人気の背景として注目したいのが、近年の“無糖チューハイ”への支持の高まり。実際にするなど拡大を続けています。また、最もよく飲むお酒が「無糖チューハイ」に切り替わった人を対象にした調査では、（※3）。食事に合わせやすいことが高く評価されており、それが切り替え後の高い満足度につながっていることがうかがえます。

この高い支持を支えているのが、「甘くないおいしさ」。無糖チューハイには、甘さを気にせず食事と一緒に楽しめるという魅力があります。



なかでも「氷結®無糖」が大切にしているのは、「余計な甘さを加えない果実と澄みきったクリアなおいしさ」。糖類・甘味料不使用で余計な甘さがないからこそ料理の味わいを邪魔しにくく、食事とともに楽しめるのが特長です。無糖チューハイが支持される理由である「甘くないおいしさ」を体現し、食中酒として多くの支持を集めています。

無糖チューハイのトレンドをチェック

とはいえ、「食事に合う」とひとことで言っても、料理との組み合わせによって楽しみ方はさまざま。ここからは、日頃からお酒を嗜むことが多いというフードスタイリスト・薮内めぐみさんと一緒に、実際の料理とのペアリングを通して、その相性の良さを探っていきます。

ビール大好き、食のプロがセレクト！ 「氷結®無糖」と楽しむ手軽でおいしい3品

▼今回ペアリングを考案してくれたのはこの方！ 薮内めぐみさん

（デリッシュキッチンフードスタイリスト／日本ビール検定3級） デリッシュキッチンのフードスタイリスト。栄養士、日本ビール検定3級、日本酒ライフスペシャリストの資格を取得。大好きなビールをおいしくするおつまみが得意。最近は、無糖チューハイにもハマっている。

お酒に合う料理はお米にも合う！ 料理は楽しい！ という自由な発想で料理を楽しむスタイル。今夜の乾杯が、食卓が、もっとおいしくなる料理を提案している。

今回、薮内さんに「氷結®無糖」と一緒に楽しみたい料理として提案してもらったのは、「かぶせるだけ餃子」「くるくるレンジチャーシュー」「簡単トマト鍋」の3品。どれも身近な食材を使って手軽に作れるメニューです。



実は、この“手軽さ”も今回のペアリングを考えるうえで大切なポイントなのだそう。日常のなかで気軽に楽しめる食中酒だからこそ、料理も肩肘張らずに作れるものを選んだといいます。



薮内さん「缶のお酒って、開けたらすぐに飲めるじゃないですか。だから料理も、簡単に作れて、すぐ一緒に食べられるものがいいなと思いました。今回の3品は、なるべく手間をかけずに作れるレシピを選んでいます」



さらに、手軽さだけでなく、食材の使い方にもひと工夫。薮内さんによると、最近は食材を自由な発想で使うレシピも増えているのだとか。

今回紹介する３品もそんな発想を取り入れたレシピです。「氷結®無糖」は後味もすっきりしているからこそ、こうした新しいアイデアの料理とも自然に寄り添ってくれるといいます。



例えば「かぶせるだけ餃子」は、一つひとつ餃子を包む必要なし。ポリ袋で作った肉だねをフライパンに絞り出し、餃子の皮をかぶせて焼き上げます。



薮内さん「市販の千切りキャベツは細いので、肉だねにもなじみやすいんです。たっぷり入れたキャベツから水分が出ることで、ジューシーに仕上がるのもポイントですね」

▼こちらもおすすめ！ 「氷結®無糖」と楽しみたい簡単レシピ くるくるレンジチャーシュー 豚バラの薄切り肉を巻いて作る手軽なチャーシュー

塊肉を使わないので火が通りやすい

巻くことで食べ応えもアップ！ 「薄切り肉を巻くことでお肉の層に脂が閉じ込められて噛むとジュワッとジューシーに仕上がります。焼肉のたれを使うので味も決まりやすく、レンジで作れるのも手軽ですよね」 簡単トマト鍋 トマト缶とフレッシュトマトを使ったトマトが主役の鍋

味付けは塩とコンソメをベースにシンプルに 「トマト缶だけでなくフレッシュトマトも加えることで、トマトの新鮮な風味も楽しめます。煮込んでいくと野菜の甘みと旨みもスープに出てくるので、ぜひパスタやリゾットでシメまで味わってほしいですね」

手間をかけずに作れるという言葉どおり、3品はあっという間に完成。餃子、チャーシュー、トマト鍋と、それぞれジャンルの異なる料理が並びました。



今回紹介した3品のレシピは記事の最後で紹介しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください！

“食事に合う”だけじゃない！ 食のプロが紐解く「氷結®無糖」のペアリング力

手軽に作れて、すぐに「氷結®無糖」と一緒に楽しめる3品。では、肝心の“味の相性”はどうなのでしょうか？ 薮内さんがおすすめする3品とのペアリングについて、実際に「氷結®無糖」を味わいながら、食のプロならではの視点でそれぞれの組み合わせが生み出す魅力を紐解いてもらいました。

◇POINT 1◇ 濃厚なチャーシューで、次のひと口が欲しくなる！

まずは、豚バラ肉に焼肉のたれを絡めた、しっかりとした味わいの「くるくるレンジチャーシュー」から。

薮内さん「豚バラ肉の脂や焼肉のたれの濃い味を、『氷結®無糖』がすっきりさせてくれます。口の中が一度クリアになるので、またチャーシューを食べたくなりますね。ビールももちろん合いますが、氷結®無糖はよりキレのある後味なので最後まで飽きずに楽しめて相性抜群です」



脂の旨みをしっかり感じる料理だからこそ、「氷結®無糖」が口の中をリセット。濃厚な味わいを楽しみながらも、次のひと口へと自然に手が伸びる組み合わせです。

◇POINT 2◇ レモンの果実感で、餃子の味わいがくっきり！

続いては、キャベツをたっぷり使った「かぶせるだけ餃子」。一般的な餃子とは異なり、作りやすさを重視して、あえてニラなどの香味野菜を使っていません。



薮内さん「キャベツがたっぷり入っているので、ジューシーでみずみずしい餃子です。そこに『氷結®無糖』を合わせると、レモンの果実感が加わって、餃子の味がくっきりするように感じます。後味にも嫌な感じが残らず、爽快感がありますね」

レモンを料理に搾るのではなく、「氷結®無糖」を飲むことでレモンのアクセントをプラス。餃子そのものの味わいを楽しみながら、ひと口ごとにすっきりと切り替えられるのもポイントです。

◇POINT 3◇ 素材のおいしさを引き立てるシンプルな味わい

最後は、トマト缶とフレッシュトマトを使った「簡単トマト鍋」。トマトの酸味に加え、煮込むほどに野菜の甘みや鶏肉の旨みが溶け出す一品です。



薮内さん「トマトの酸味と『氷結®無糖』のすっきりとした味わいは、すごく相性がいいんです。熱々の鍋を食べたあとに飲むと、キュッと締まるような感じがあるんですよね。このレシピは、野菜や鶏肉の味わいを生かしたシンプルな味付けなので、野菜や鶏肉など、素材そのもののおいしさも感じられます」



熱々の料理と冷たい「氷結®無糖」という温度のコントラストも、この組み合わせならでは。トマトの酸味とレモンの果実感が重なりながら、素材の味わいを楽しめます。

3品を味わって見えてきた「氷結®無糖」の魅力

3品と「氷結®無糖」のペアリングを楽しんだ薮内さんは、料理を作る側ならではのある共通点にも気づいたそう。



薮内さん「今回の3品には、餃子のニラやトマト鍋のバジルのような香味野菜をほとんど使っていません。それでも『氷結®無糖』のレモンの果実感やすっきり感がアクセントになって、料理の輪郭を際立たせてくれるように感じるんですよね」

また、普段はビールを選ぶことが多いという薮内さん。食事との組み合わせを考えたとき、「氷結®無糖」だからこそ感じた新たな発見もあったのだとか。



薮内さん「普段はビールを選ぶことが多いのですが、例えばお刺身なら日本酒にしようかな、と料理によって別のお酒を選ぶこともあります。でも『氷結®無糖』は、あまり『これは合わない』という料理が思い浮かばないんですよね。お肉料理はもちろん、トマト系のパスタやお刺身などにも合うのがうれしいです」

幅広い料理にしっくりなじみ、おいしさをプラスしてくれる「氷結®無糖」。その魅力を薮内さんはどう捉えたのでしょうか。

薮内さん「『氷結®無糖』は、食事の引き立て役でもあり、寄り添い役。ちゃんと存在感があるのに料理の邪魔をせず、飲むことで口の中がリセットされて、また次のひと口を食べたくなるんです」

単に「すっきりしているから濃い料理に合う」だけではない「氷結®無糖」のペアリング力。料理の味を邪魔せず、時には薬味のようなアクセントとなって、その料理らしいおいしさを際立ててくれるのですね。



食のプロと実際に3品を味わってみることで、「食事に合わせやすい」という魅力が、より具体的に見えてきました。

今夜は何と合わせる？ いつもの食事に「氷結®無糖」という選択肢を

今回、3つの料理とのペアリングを通して見えてきたのは、「氷結®無糖」の食事への合わせやすさ。余計な甘さを加えない、すっきりクリアなおいしさが料理に寄り添いながら、レモンの果実感が料理のおいしさを引き立ててくれました。

こってりとしたチャーシューから、ジューシーな餃子、野菜たっぷりのトマト鍋まで、タイプの異なる料理と一緒に楽しめるのもうれしいところ。手軽に作れる料理と、缶を開ければすぐに飲める「氷結®無糖」なら、忙しい日の夕食や、ちょっと一杯楽しみたいときにも取り入れやすそうです。

今夜は好きな料理を用意して、「氷結®無糖」とのペアリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。

今夜の食卓のお供にしたい「氷結®無糖 レモン ALC.4%」をチェック

今夜の食卓のお供にしたい「氷結®無糖 レモン ALC.7%」をチェック

今回紹介した3品の詳しいレシピは、デリッシュキッチンの動画でチェックできます！

“かぶせるだけ餃子”のレシピはこちら

“簡単トマト鍋”のレシピはこちら

“くるくるレンジチャーシュー”のレシピはこちら

[PR]提供：キリンビール株式会社