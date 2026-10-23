エスケイジャパンは、オリジナルキャラクター「忠犬もちしば」とカルビーのロングセラー菓子「かっぱえびせん」のコラボグッズを、2026年10月上旬から順次発売している。アミューズメント景品、カプセルトイ、雑貨店向け商品を展開する。

「忠犬もちしば」と「かっぱえびせん」のコラボグッズ (C)Calbee / SK JAPAN

「かっぱえびくん」と「忠犬もちしば」がコラボデザインで登場

コラボデザインでは、「かっぱえびせん」のマスコットキャラクター「かっぱえびくん(かっぱえび家)」と「忠犬もちしば」が、互いの特徴である甲羅やえびの被り物、前掛けを身に着けている。商品名にはいずれも「忠犬もちしば＆かっぱえびせん」が付く。

甲羅やえびの被り物、前掛けを取り入れたコラボデザイン (C)Calbee / SK JAPAN

BIGぬいぐるみやお菓子入りショッパーバッグなどアミューズメント専用景品は全8商品

アミューズメント専用景品は全8商品で、10月上旬から3カ月連続で全国のアミューズメント施設に順次導入する。コラボデザインを再現した「BIGぬいぐるみ」(全2種)や「ぬいぐるみ付ブランケット」のほか、「かっぱえびせん」が入った「お菓子入りショッパーバッグ」など、食べた後も使える商品を用意した。景品は非売品で、導入時期は店舗によって異なる。

アミューズメント専用景品の「BIGぬいぐるみ」(全2種) (C)Calbee / SK JAPAN

カプセルトイ「アクリルゆらゆらマーカー」は全4種

カプセルトイでは、ペットボトルや傘の柄に付けられる「アクリルゆらゆらマーカー」(全4種：おかか／つな／うめ／ごま)を10月下旬に発売する。価格は400円で、全国のカプセルトイ自販機で扱う。

ペットボトルや傘の柄に付けられる「アクリルゆらゆらマーカー」 (C)Calbee / SK JAPAN

雑貨店向けにはえびの形の「アクリルカラビナチャーム」など3商品

全国のファンシー雑貨店向けには、3商品を10月中旬に発売する。「ぺったりラバー」(全2種：かっぱえびくん＆おかか／かっぱパパ＆おかか)は858円、えびの形をモチーフにした「アクリルカラビナチャーム」(全2種：かっぱえびくん＆おかか／かっぱパパ＆おかか)は1,408円、「ぬいぐるみボールチェーン」(全1種：おかか)は1,958円。3商品は同社のECサイト「きゃらマルシェ」でも購入できる。