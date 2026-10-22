バーンリーに所属する元イングランド代表DFカイル・ウォーカーが、財務規定違反が認定された古巣マンチェスター・シティに再び言及。在籍期間中に獲得したリーグタイトルを剥奪された場合、自身のタトゥーを消さなければならなくなるかもしれないと語った。

現在36歳のウォーカーは2017年7月から2025年1月までマンチェスター・シティに在籍。キャプテンを務めた時期もあり、公式戦通算では319試合に出場し、プレミアリーグで6度の優勝を経験したほか、チャンピオンズリーグ（CL）でも優勝するなど、通算17個のタイトルを獲得した。

そんなウォーカーは先日、イギリスメディア『talkSPORT』で、古巣マンチェスター・シティが正式に控訴しているものの、2009－10シーズンから2017－18シーズンにかけて、財務規定に違反したとプレミアリーグの独立委員会が認めたことについて聞かれると、「もちろん、状況が良いとは言えない」と難しい心境にあることを明かしながら、タイトルを獲得してきた事実は変わらないことを強調した。

ただ、今回の『talkSPORT』の最新インタビューでは、2021年から2024年にかけて達成したリーグ4連覇を記念し、自身の足に刻まれた「four in a row（4連覇）」というタトゥーを含め、仮に古巣が処分を受け、リーグ優勝メダルが剥奪された場合に、そのタトゥーを消す可能性があることを認めた。

「まあ、そうせざるを得なくなるかもしれないね。できれば残しておきたいけど、タイトルが剥奪されないことを願うばかりだ」

「状況が良いとは言えないよ。有罪と認定されたという事実から目を背けることはでない。ただ、現在は控訴の手続きが進められている」

「（元）選手として言えるのは、僕らはチームとしてピッチに出て、最高のサッカーをするために全力を尽くしたということだけだ。そして、僕はこれからもずっと、チームメイトたちを擁護し続けるよ」