あなたの職場に「自己評価が高すぎる人」はいませんか? 自信を持つことは悪いことではありませんが、実際の能力や成果との間に大きな差があると、周囲は接し方に悩んでしまうでしょう。今回は、自己評価が高すぎる人に見られる特徴や、その背景にある原因を整理するとともに、上手に付き合うためのポイントを紹介します。

自己評価が高すぎる人の特徴

まずは、自己評価が高すぎる人に見られる特徴を紹介します。

人からの指摘やアドバイスを素直に受け入れない

自分の能力や判断に自信があるため、他者からの指摘を受け入れない傾向があるでしょう。「自分のやり方が間違っている」と認めることに抵抗を感じ、反論したり言い訳したりすることもあります。アドバイスを学びの機会として生かすことができないため、いつまでも成長できずにいる場合も少なくありません。

失敗すると自分以外に原因を求める

失敗したときに、「指示が悪かった」「相手の対応に問題があった」など、自分以外の人や環境に原因を求めやすいのも特徴のひとつです。頑なに自分の非を認めない様子は、周囲に責任感がなく信用できない人という印象を与えます。

周囲の人を低く評価したり厳しく批判したりする

自分を高く評価する一方で、周囲の人を必要以上に低く評価することもあります。他人のミスを見て「自分ならそんなミスはしない」と言ったり、相手の仕事ぶりを厳しく批判したりするでしょう。こうした態度が続くと、「上から目線で接してくる」「一緒に仕事がしづらい」と受け取られることがあります。

自分の評価や待遇に不満を言う

「自分はもっと評価されるべき」という思いが強く、周囲から見れば妥当な評価や待遇であっても不満を抱くことがあります。なかには上司に「なぜ自分は評価されないのか」と怒りをぶつけるタイプもいるでしょう。上司から見れば頭を悩ませる厄介な存在です。

自己評価が高すぎる原因

自己評価が高すぎるのは性格だけでなく、これまでの経験や周囲との関係などさまざまなことが影響しているでしょう。ここでは、自己評価が高すぎる原因を解説します。

過去の成功体験から「自分はできる」と思い込んでいる

過去に大きな成果を出した経験があると、「自分ならできる」という自信につながります。 しかし、その成功体験を現在の自分にもそのまま当てはめてしまうと、環境や仕事内容が変わっても「自分なら当然できる」と考えてしまうことがあります。

自分の弱点や苦手分野を把握できていない

自分の得意なことはわかっていても、苦手なことには気づきにくい場合があります。たとえば「仕事が速い」と思っていても、実際には確認不足によるミスが多いなど、自分では見えていない課題があるかもしれません。弱点を認識できていないと、自己評価も修正されにくくなるでしょう。

周囲からのフィードバックを受ける機会が少ない

自己評価を適切に保つには、第三者からの意見も重要です。指摘を受ける機会が少なかったり、周囲が遠慮して率直な意見を伝えなかったりすると、自分の認識がそのまま固定されてしまいます。「注意されない＝よくできている」と考えてしまうのでしょう。

自己評価が高すぎる人と上手に付き合うには?

自己評価が高すぎる人の対応に悩む人も多いでしょう。ここでは、上手な付き合い方を紹介します。

感情的に否定せず具体的な事実をもとに話す

「自己評価が高すぎる」「もっと謙虚になったほうがいい」など、人格に関わる言い方は避けましょう。ミスや足りない点など具体的な事実を示したほうが、相手も問題を把握しやすくなります。また、声を荒らげたり過去の問題まで持ち出したりするのではなく、「今回の問題」に焦点を当てることも大切です。感情的に対立すると、相手も自分を守ろうとして、さらに反発を強める可能性があります。確認できる事実を軸に、冷静に話すことを心がけましょう。

本人の意見を聞いたうえで評価との違いを伝える

まず「自分としては今回の仕事をどう評価しているか」と本人の考えを聞き、そのうえで周囲の評価を伝える方法も有効です。一方的に否定するのではなく、自己評価と実際の結果を並べることで、認識の違いに気づいてもらいやすくなります。

改善してほしい行動を具体的に伝える

「謙虚になって」など抽象的な言葉ではなく、「ミスをしたときは原因を振り返る」「不明点は確認してから進める」など、変えてほしい行動を具体的に伝えましょう。何をどう改善すればよいのかがわかれば、本人も取り組みやすくなります。改善の目的は、相手の強みを生かしながら、よりよい行動につなげてもらうことです。できていない点を責め続けるのではなく、次はどうすればよいかを一緒に考える姿勢が求められます。

必要以上に相手の言動に振り回されない

相手が反論したり不機嫌になったりしても、すべて相手に合わせる必要はありません。必要なことは冷静に伝えたうえで、相手の感情まで自分がコントロールしようとしないことが大切です。

まとめ

自己評価が高すぎる人に接するときは、感情的に批判するのではなく具体的な事実や評価基準をもとに話すことが大切です。また、どうしても手に負えない場合は周囲に協力してもらうことも考えましょう。