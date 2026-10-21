今日の運勢 10月22日（木）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月22日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月22日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？迷いなく進める日。気持ちがはっきり定まり、伝えたいことがまっすぐ相手に届きそうです。恋愛の決断や新しい作品づくりなど、ここぞという一歩は今日踏み出して。おしゃれで気分が上がりそう。カラフルなスイーツを味わうと運気アップ。学びの成果が実る日。これまで自分の力で磨いてきた知識や経験が、ゆとりと自信となって表れるでしょう。専門分野を深めたり、少しぜいたくな遠出を計画したりしてみて。目上の人からの評価も期待できそう。鼻周りを丁寧にケアすると◎。自分らしさを取り戻せる日。周りに合わせて我慢してきたことは、今日はいったん脇に置いてOK。正しさより、心地よさを基準に選ぶとぐっと前に進めそうです。髪型やメイクを少し変えてみて。オムライスを食べると、心がほっと満たされそう。家族と本音で話せる日。言いそびれていたことや小さな隠しごとは、今日は打ち明けると気持ちがすっと軽くなります。部屋の片付けをしてみると、失くしたものが見つかるかも。噴水のそばでぼんやり過ごすと、心のざわつきが洗い流されそうです。仲間から頼りにされる日。落ち着いた判断や面倒見の良さが、自然と信頼を集めそうです。お金に関する話題では、堅実な意見が役立つはず。長く付き合える人とのつながりを大切にしましょう。ネイルケアで指先を整えると、運の流れも整いそう。距離感を整えたい日。人の気持ちに寄り添いすぎると、自分まで疲れてしまいそう。共感は大切にしつつ、引き受けるのは自分にできる範囲だけにしましょう。特にパートナーとは、穏やかな会話を心がけて。目を温めて休ませましょう。友人と楽しい時間が過ごせそうな日。自分から話題を振ると、場の空気がぱっと華やぎそうです。趣味の集まりや勉強会に顔を出してみて。気になったことはその場で調べるとよさそうです。太ももをほぐしておくと、フットワークが軽くなりそう。迷いに区切りをつけたい日。買うか見送るか悩んでいたものは、今日は条件を書き出して比べると答えが出やすくなります。勢いだけで決めず、納得できる方を選んで。自分のスキルを見直すのもあり。夜は長風呂でゆっくり温まるようにしましょう。言葉選びを大切にしたい日。うわさ話や未確認の情報には、うっかり乗らないよう気をつけて。報告や連絡は、急がず一度見直してから送るのが確実です。地道な対応が評価につながります。姿勢を意識して背筋を伸ばすのもおすすめ。小さなトラブルに振り回されやすい日。予定が崩れても、大きな問題に発展する前に手を打てば十分に立て直せます。イライラしたら、まずはひと呼吸置いてから対応を。体調の変化にも注意して。いつもと違う場所で作業すると、気分が切り替わります。気持ちが空回りしやすい日。何か思いついても、今日は表に出さず胸の内で温めておきましょう。無理に動いても、疲れだけが残りそう。ひとりで静かに過ごし、心と体を充電しましょう。生野菜をたっぷり食べると、内側から力が戻ってきそうです。余計な相談が増えそうな日。家族や長い付き合いの相手ほど、貸し借りや責任の話でこじれやすいかも。今日は約束ごとを決めず、いったん持ち帰る方が無難です。関係性に縛られすぎないことも大切。お肌の保湿をすると、悪い流れを回避できそう。心を動かすような誘いや、ワクワクするお知らせが届きそうな一日です。損得を理屈で考えるより、気持ちが温かくなる方へ素直に乗ってみましょう。言葉をかけるときは、優しい一言を添えるだけで、人とのつながりがそっと広がっていきます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4