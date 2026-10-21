プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤを10月22日に開催

◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

開催日時：2026年10月22日（木）
主催：一般社団法人日本野球機構　特別協賛社：大正製薬株式会社

◆ 10月8日締め切り

▼ 北海道（３名）

近藤琉唯斗（小樽双葉）
三浦秀斗（鵡川）
小林璃空（別海）

▼ 東　北（１１名）

北口晃大（八戸学院光星）
高橋鳳舞（遠野緑峰）
許定捷（盛岡大附）
佐々木十央真（花巻東）
髙梨成仁（髙畠）
児玉寛大（日大山形）
進藤翔愛（東北）
田山纏（仙台育英）
須藤弘海（東北生文大）
谷苗佑真（尚志）
八木皇樹（東日大昌平）

▼ 関　東（３３名）

仲本寛（常磐大高）
水口煌太朗（常総学院）
石沢夢叶（霞ヶ浦）
田村瑛輝（関東学園大附）
森田惺（桐生第一）
半杭奏太（東農大二）
金子蓮矢（桐生第一）
堀田千暁（伊奈学園）
水脇将大（春日部共栄）
亀田優次郎（山村学園）
青木広大（浦和麗明）
黒川凌大（花咲徳栄）
佐伯真聡（花咲徳栄）
内藤蒼（浦和学院）
菰田陽生（山梨学院）
石黒幸孝（千葉商業）
加賀谷一（県立千葉）
井上陵（茂原北陵）
長峰悠馬（明聖）
田中諒（日大三）
松岡史穏（雪谷）
髙橋将大（創価）
山下隼（成立学園）
座間愛斗（八王子実践）
桑山晃一（國學院久我山）
三留宙（平塚湘風）
篠晴仁（希望ケ丘）
林晃成（桐光学園）
菅野琢大（日大藤沢）
宮坂晃平（日大藤沢）
池田聖摩（横浜）
織田翔希（横浜）
武谷真矢（光明相模原）

▼ 北信越・東海（２９名）

内藤崚（上田西）
松野暖（上田西）
岡﨑來（六日町）
内田心温（関根学園）
松本晟羽（関根学園）
嶋武仁（北越）
工藤歩夢（開志学園）
前田侑大（高岡第一）
中込大（未来富山）
塚本悠希（金沢学院大附）
保西雅則（日本航空石川）
滝崎翔（金沢北陵）
寺田琉希空（金沢市工）
林威助（福井工大福井）
管田彪翔（敦賀気比）
村雲脩吾（敦賀気比）
佐藤大介（常葉大菊川）
後藤幸樹（沼津商業）
比嘉玲（愛知啓成）
作永樹（星城）
西村拓海（東邦）
鈴木悠人（関商工）
小栗瑠夢（土岐紅陵）
鈴木悠悟（中京）
高原永遠（中京）
宮本紘成（海星）
由良蒼葉（三重）
石川大介（昴学園）
北村龍臥（白山）

▼ 近　畿（２０名）

羽白天真（滋賀学園）
西田櫂吏（京都国際）
川島謙心（龍谷大平安）
新城楓雅（奈良大附）
杉本真滉（智辯学園）
野﨑健友（耐久）
丹羽涼介（市立和歌山）
岸本隼輝（慶風）
石橋淳輝（大商大堺）
安栖隼登（履正社）
柿谷樹希哉（大阪学院大高）
柳本純希（大阪学院大高）
谷渕瑛仁（大阪桐蔭）
中西佳虎（大阪桐蔭）
岡本翔斗（香里丘）
田村琉聖（日新）
那須英翔（関西創価）
松田陽希（松陰）
吉井優都己（松陰）
内海皇城（滝川第二）

▼ 中国・四国（１１名）

森凛貴（鳥取育英）
大瀬良蒼空（倉吉北）
木下瑛二（高川学園）
若藤芽空（高川学園）
柳井球汰（宇部工業）
竹田一颯（宇部鴻城）
築山朔弥（新田）
土山隼人（聖カタリナ）
黒川斗季（海部）
中西健斗（生光学園）
北添颯志（高知商業）

▼ 九州・沖縄（２０名）

田口朝陽（折尾愛真）
平山護（東筑）
牟禮翔（九州国際大付）
上間暉大（祐誠）
山田瑛仁（福岡工大城東）
藤井悠貴（新宮）
家村孔大（戸畑）
小坪碧人（柳川）
宮田結冬（文徳）
岡本凰（八代東）
平田玲翔（大分商業）
宮城介（柳ヶ浦）
萩原甲真朗（明豊）
高田瑛大（都城）
田中彰人（鵬翔）
田中皐晴（日南学園）
末吉良丞（沖縄尚学）
長山武蔵（日本ウェルネス沖縄）
富盛恭太（エナジック）
福地楽偉門（エナジック）

―――――
合計：127名