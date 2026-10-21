◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

開催日時：2026年10月22日（木）

主催：一般社団法人日本野球機構 特別協賛社：大正製薬株式会社

◆ 10月8日締め切り

▼ 北海道（３名）

近藤琉唯斗（小樽双葉）

三浦秀斗（鵡川）

小林璃空（別海）

▼ 東 北（１１名）

北口晃大（八戸学院光星）

高橋鳳舞（遠野緑峰）

許定捷（盛岡大附）

佐々木十央真（花巻東）

髙梨成仁（髙畠）

児玉寛大（日大山形）

進藤翔愛（東北）

田山纏（仙台育英）

須藤弘海（東北生文大）

谷苗佑真（尚志）

八木皇樹（東日大昌平）

▼ 関 東（３３名）

仲本寛（常磐大高）

水口煌太朗（常総学院）

石沢夢叶（霞ヶ浦）

田村瑛輝（関東学園大附）

森田惺（桐生第一）

半杭奏太（東農大二）

金子蓮矢（桐生第一）

堀田千暁（伊奈学園）

水脇将大（春日部共栄）

亀田優次郎（山村学園）

青木広大（浦和麗明）

黒川凌大（花咲徳栄）

佐伯真聡（花咲徳栄）

内藤蒼（浦和学院）

菰田陽生（山梨学院）

石黒幸孝（千葉商業）

加賀谷一（県立千葉）

井上陵（茂原北陵）

長峰悠馬（明聖）

田中諒（日大三）

松岡史穏（雪谷）

髙橋将大（創価）

山下隼（成立学園）

座間愛斗（八王子実践）

桑山晃一（國學院久我山）

三留宙（平塚湘風）

篠晴仁（希望ケ丘）

林晃成（桐光学園）

菅野琢大（日大藤沢）

宮坂晃平（日大藤沢）

池田聖摩（横浜）

織田翔希（横浜）

武谷真矢（光明相模原）

▼ 北信越・東海（２９名）

内藤崚（上田西）

松野暖（上田西）

岡﨑來（六日町）

内田心温（関根学園）

松本晟羽（関根学園）

嶋武仁（北越）

工藤歩夢（開志学園）

前田侑大（高岡第一）

中込大（未来富山）

塚本悠希（金沢学院大附）

保西雅則（日本航空石川）

滝崎翔（金沢北陵）

寺田琉希空（金沢市工）

林威助（福井工大福井）

管田彪翔（敦賀気比）

村雲脩吾（敦賀気比）

佐藤大介（常葉大菊川）

後藤幸樹（沼津商業）

比嘉玲（愛知啓成）

作永樹（星城）

西村拓海（東邦）

鈴木悠人（関商工）

小栗瑠夢（土岐紅陵）

鈴木悠悟（中京）

高原永遠（中京）

宮本紘成（海星）

由良蒼葉（三重）

石川大介（昴学園）

北村龍臥（白山）

▼ 近 畿（２０名）

羽白天真（滋賀学園）

西田櫂吏（京都国際）

川島謙心（龍谷大平安）

新城楓雅（奈良大附）

杉本真滉（智辯学園）

野﨑健友（耐久）

丹羽涼介（市立和歌山）

岸本隼輝（慶風）

石橋淳輝（大商大堺）

安栖隼登（履正社）

柿谷樹希哉（大阪学院大高）

柳本純希（大阪学院大高）

谷渕瑛仁（大阪桐蔭）

中西佳虎（大阪桐蔭）

岡本翔斗（香里丘）

田村琉聖（日新）

那須英翔（関西創価）

松田陽希（松陰）

吉井優都己（松陰）

内海皇城（滝川第二）

▼ 中国・四国（１１名）

森凛貴（鳥取育英）

大瀬良蒼空（倉吉北）

木下瑛二（高川学園）

若藤芽空（高川学園）

柳井球汰（宇部工業）

竹田一颯（宇部鴻城）

築山朔弥（新田）

土山隼人（聖カタリナ）

黒川斗季（海部）

中西健斗（生光学園）

北添颯志（高知商業）

▼ 九州・沖縄（２０名）

田口朝陽（折尾愛真）

平山護（東筑）

牟禮翔（九州国際大付）

上間暉大（祐誠）

山田瑛仁（福岡工大城東）

藤井悠貴（新宮）

家村孔大（戸畑）

小坪碧人（柳川）

宮田結冬（文徳）

岡本凰（八代東）

平田玲翔（大分商業）

宮城介（柳ヶ浦）

萩原甲真朗（明豊）

高田瑛大（都城）

田中彰人（鵬翔）

田中皐晴（日南学園）

末吉良丞（沖縄尚学）

長山武蔵（日本ウェルネス沖縄）

富盛恭太（エナジック）

福地楽偉門（エナジック）

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合計：127名