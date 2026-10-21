◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD
開催日時：2026年10月22日（木）
主催：一般社団法人日本野球機構 特別協賛社：大正製薬株式会社
◆ 10月8日締め切り
近藤琉唯斗（小樽双葉）
三浦秀斗（鵡川）
小林璃空（別海）
北口晃大（八戸学院光星）
高橋鳳舞（遠野緑峰）
許定捷（盛岡大附）
佐々木十央真（花巻東）
髙梨成仁（髙畠）
児玉寛大（日大山形）
進藤翔愛（東北）
田山纏（仙台育英）
須藤弘海（東北生文大）
谷苗佑真（尚志）
八木皇樹（東日大昌平）
仲本寛（常磐大高）
水口煌太朗（常総学院）
石沢夢叶（霞ヶ浦）
田村瑛輝（関東学園大附）
森田惺（桐生第一）
半杭奏太（東農大二）
金子蓮矢（桐生第一）
堀田千暁（伊奈学園）
水脇将大（春日部共栄）
亀田優次郎（山村学園）
青木広大（浦和麗明）
黒川凌大（花咲徳栄）
佐伯真聡（花咲徳栄）
内藤蒼（浦和学院）
菰田陽生（山梨学院）
石黒幸孝（千葉商業）
加賀谷一（県立千葉）
井上陵（茂原北陵）
長峰悠馬（明聖）
田中諒（日大三）
松岡史穏（雪谷）
髙橋将大（創価）
山下隼（成立学園）
座間愛斗（八王子実践）
桑山晃一（國學院久我山）
三留宙（平塚湘風）
篠晴仁（希望ケ丘）
林晃成（桐光学園）
菅野琢大（日大藤沢）
宮坂晃平（日大藤沢）
池田聖摩（横浜）
織田翔希（横浜）
武谷真矢（光明相模原）
内藤崚（上田西）
松野暖（上田西）
岡﨑來（六日町）
内田心温（関根学園）
松本晟羽（関根学園）
嶋武仁（北越）
工藤歩夢（開志学園）
前田侑大（高岡第一）
中込大（未来富山）
塚本悠希（金沢学院大附）
保西雅則（日本航空石川）
滝崎翔（金沢北陵）
寺田琉希空（金沢市工）
林威助（福井工大福井）
管田彪翔（敦賀気比）
村雲脩吾（敦賀気比）
佐藤大介（常葉大菊川）
後藤幸樹（沼津商業）
比嘉玲（愛知啓成）
作永樹（星城）
西村拓海（東邦）
鈴木悠人（関商工）
小栗瑠夢（土岐紅陵）
鈴木悠悟（中京）
高原永遠（中京）
宮本紘成（海星）
由良蒼葉（三重）
石川大介（昴学園）
北村龍臥（白山）
羽白天真（滋賀学園）
西田櫂吏（京都国際）
川島謙心（龍谷大平安）
新城楓雅（奈良大附）
杉本真滉（智辯学園）
野﨑健友（耐久）
丹羽涼介（市立和歌山）
岸本隼輝（慶風）
石橋淳輝（大商大堺）
安栖隼登（履正社）
柿谷樹希哉（大阪学院大高）
柳本純希（大阪学院大高）
谷渕瑛仁（大阪桐蔭）
中西佳虎（大阪桐蔭）
岡本翔斗（香里丘）
田村琉聖（日新）
那須英翔（関西創価）
松田陽希（松陰）
吉井優都己（松陰）
内海皇城（滝川第二）
森凛貴（鳥取育英）
大瀬良蒼空（倉吉北）
木下瑛二（高川学園）
若藤芽空（高川学園）
柳井球汰（宇部工業）
竹田一颯（宇部鴻城）
築山朔弥（新田）
土山隼人（聖カタリナ）
黒川斗季（海部）
中西健斗（生光学園）
北添颯志（高知商業）
田口朝陽（折尾愛真）
平山護（東筑）
牟禮翔（九州国際大付）
上間暉大（祐誠）
山田瑛仁（福岡工大城東）
藤井悠貴（新宮）
家村孔大（戸畑）
小坪碧人（柳川）
宮田結冬（文徳）
岡本凰（八代東）
平田玲翔（大分商業）
宮城介（柳ヶ浦）
萩原甲真朗（明豊）
高田瑛大（都城）
田中彰人（鵬翔）
田中皐晴（日南学園）
末吉良丞（沖縄尚学）
長山武蔵（日本ウェルネス沖縄）
富盛恭太（エナジック）
福地楽偉門（エナジック）
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合計：127名