北海道電力は10月15日、北陸電力、北海道コンサドーレ札幌、カターレ富山と共同で、両クラブの対戦2試合を対象とする「HOKUDENダービー 勝敗予想キャンペーン」を実施すると発表した。試合の勝敗を予想して応募し、的中した人の中から抽選で各試合100人、計200人に、ご当地ラーメンや両電力会社のキャラクターグッズなどをプレゼントする。

HOKUDENダービー 勝敗予想キャンペーン

試合の背景

北海道電力は北海道コンサドーレ札幌、北陸電力はカターレ富山のトップパートナーを務めている。両社はともに地元で「ほくでん(HOKUDEN)」と呼ばれることから、両クラブの対戦を盛り上げるとともに、北海道と富山の魅力を相互に発信する目的でキャンペーンを企画したという。両地域はかつて北前船による交易で結ばれ、現在もつながりが深いとしている。

対象となる第1戦は10月25日14:00キックオフ予定のカターレ富山対北海道コンサドーレ札幌(富山県総合運動公園陸上競技場)、第2戦は12月12日13:45キックオフ予定の北海道コンサドーレ札幌対カターレ富山(大和ハウス プレミストドーム)。応募期間は第1戦が10月15日から、第2戦が12月2日のキャンペーン告知開始からで、いずれも当該試合のキックオフ時刻までとなる。

応募方法

応募するには、北海道電力(@Official_HEPCO)と北陸電力(@rikudenOfficial)の公式Xアカウントをフォローし、専用応募フォームから必要事項を入力。「北海道コンサドーレ札幌の勝利」「カターレ富山の勝利」「引き分け」のいずれかを選択して送信する。第2戦の専用応募フォームは別途告知するとのことだ。

景品として贈られるご当地ラーメンは、試合の勝敗によって異なる。北海道コンサドーレ札幌が勝利した場合は北陸電力提供の「富山・ブラック らーめん誠や(生麺3食入り)」、カターレ富山が勝利した場合は北海道電力提供の「弟子屈ラーメン 味噌 生麺・魚介しぼり醤油 生麺(各2食入り)」となる。引き分けの場合は、両電力会社が選定した特産品を50人ずつ、計100人に贈る。なお、引き分けの場合は景品の種類を選べない。いずれも両電力会社のキャラクターグッズなどを組み合わせた景品となる。