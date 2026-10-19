今日の運勢 10月20日（火）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月20日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月20日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？愛情や豊かさが育まれ、心が満たされる出来事に恵まれるでしょう。好きなものに触れたり、心地よく過ごせる環境を整えたりすることで、自分らしい魅力もさらに高まっていきそうです。大切な人との時間を楽しみ、嬉しい気持ちや感謝を素直に伝えてみましょう。自分自身にも愛情を注ぐとさらなる幸せにあふれそうです。何かに強くひかれたり、手放したくない気持ちが高まりやすいかもしれません。心を占めているものがあるなら、その奥にどんな願いや本音が隠れているのかを見つめてみましょう。何を選び、どこへ力を注ぐのかを自分の意思で決めることで、望む未来へとつながっていくでしょう。今ある環境や積み重ねてきた努力に目を向けてみましょう。お金や時間の使い方を見直すことで、本当に大切にしたいものも見えてきそうです。自分にとっての豊かさを改めて考え、日々の暮らしを整えていくことが、確かな自信や心から満たされる未来へとつながっていくでしょう。目に見える情報だけで答えを出そうとせず、心に浮かぶ感覚や小さな違和感にも目を向けてみましょう。まだはっきりしないことも、事実と想像を分けて整理することで、今の自分に必要な気づきが得られそうです。内側にある本音を丁寧に見つめ、直感と現実の両方を大切にすることが、迷いの先にある新しい道を見つける力となっていくでしょう。今の自分が本当に求めている幸せについて考えてみましょう。周りから見た成功や豊かさではなく、自分の心が喜ぶものを見極めることで、大切にしたい願いもはっきりしてきそうです。今ある幸せを受け取りながら望みを見つめ直すことが、心からの満足感や新しい喜びへとつながっていくでしょう。何が心の負担になっているのかを整理してみましょう。一人では気づけなかった方法も、視点を変えたり周りの意見を取り入れたりすることで見えてきそうです。自分の可能性を狭めていた考え方に気づき、今できることから取り組む姿勢が、新しい選択肢や前向きな一歩へとつながっていくでしょう。考え続けても答えが出なかったことは、事実と想像を分けて整理することで、必要以上に心を重くしていた部分に気づけそうです。一人で抱えてきた想いを言葉にしたり、安心できる時間を増やしたりすることも大切にしてみましょう。心の負担を軽くしていくことが、安心感や前向きな未来を取り戻す力となるでしょう。これまでの経験から何を学び、これからどうしたいのかを見つめてみましょう。見過ごしていた本音や、改めて向き合いたいことに気づく場面もありそうです。過去を振り返る中で得た気づきを今の選択に活かすことが、心から納得できる答えや新しいスタートへとつながっていくでしょう。自分の本音を後回しにしていないか見つめ直してみましょう。心に残る違和感を整理することで、本当に大切にしたいものや必要な選択も見えてきそうです。自分の価値観を尊重し、納得できる答えを選んでいくことが、心地よい関係や自分らしく歩める未来へとつながっていくでしょう。これまで動かなかったことにも変化が生まれ、状況が好転するきっかけをつかめるかもしれません。予定外の出来事にも目を向け、今だからこそできることを考えてみましょう。巡ってきた機会を前向きに受け取り、変化に合わせて行動することが、新しい可能性を広げ、嬉しい未来へとつながっていくでしょう。今後どんな関係や状況を築きたいのかを考えてみましょう。これまでの経験を振り返ることで、必要な歩み寄りや新しい解決方法も見えてきそうです。自分の気持ちを大切にしながら相手の立場にも目を向けることが、わだかまりを整理し、信頼の回復や前向きな流れへとつながっていくでしょう。今の自分に本当に必要なものなのかを確かめてみましょう。お金や物だけでなく、時間の使い方や人との関わり方を整えることで、新しい可能性にも目が向きそうです。今ある豊かさを大切にしながら、必要な変化を受け入れていくことが、心地よい循環やさらなる安心を育てるきっかけとなるでしょう。人とのつながりを通して喜びが広がり、嬉しい出来事を分かち合いやすいタイミングです。気の合う人との交流や何気ない会話が、心を明るくし、新しい発見を運んできてくれそうです。これまで頑張ってきたことがあるなら、身近な人と成果を喜び合う時間も大切にしてみましょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/