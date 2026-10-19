「いつも私から誘ってばかりで、向こうからは誘ってくれない…」。そんな関係に、寂しさや違和感を覚えたことはありませんか? 誘われ待ちの人は、なぜ自分から誘わないのでしょうか。今回は、その心理と距離を置くべきケースを考えます。

自分から誘わない人の心理

まずは、自分から誘わない人の心理を解説します。

相手に負担をかけたくない

相手の都合を尊重したい気持ちが強い人は、誘うことに消極的になってしまうことがあります。「忙しいかもしれない」「断りづらいかもしれない」など、相手の負担を必要以上に考えてしまい、一歩踏み出せなくなるのです。

断られて傷つきたくない

誘いを断られると、「私と会いたくないんだ…」と必要以上に傷ついてしまう人もいます。そのため、傷つかないように自分からは誘わないという選択をするのです。過去に誘って断られた経験があるのかもしれません。

誘うのが面倒くさい

日程調整や店探しは、誘った側が率先して動く場合が多いでしょう。こうした段取りを面倒に感じ、「誘われたら行く」というスタンスになっている人もいます。「どうせいつも誘ってくれるし、自分からは誘わなくていいや」という甘えもあるのかもしれません。

自分が優位な立場でいたい

相手よりも優位な立場でいたいという考えから、誘う側よりも誘われる側でいようとする人もいます。 「自分から誘うほど会いたいと思われている」という事実が自尊心をくすぐるのです。

自分から誘ってまで会いたいとは思っていない

残念ながら、「嫌いではないから誘われたら応じるけど、自分から誘ってまで会いたい人ではない」と思っている可能性もあるでしょう。あなたにとっては定期的に会いたい仲の良い友人でも、相手にとってはそうではないのかもしれません。

自分から誘わない人に疲れたら距離を置くべき?

いつもあなたから誘っていると、このまま関係を続けてもいいのだろうかと悩んでしまう人もいるでしょう。ここでは、自分から誘わない人に疲れたときにどうすべきか解説します。

「誘わない」だけで距離を置く必要はない

相手から誘いがないという事実だけで、関係を終わりにする必要はありません。人付き合いに受け身な人もいるので、誘う行動と相手への好意は必ずしも一致しないと考えられます。 誘われればよろこんで会い、会ったときには楽しそうに過ごすのであれば、深刻に考えなくていいでしょう。

誘うのをやめて相手の反応を見る

相手から声がかかる機会があるかどうかで、関係性が見えてくることがあります。いったん誘うのをやめてみて、相手から連絡が来たり誘われたりするなら、単にこれまでが受け身だっただけという可能性があるでしょう。一度、あなたから誘うのをやめてみることが、関係改善の手掛かりになるかもしれません。

一方通行になっているなら見直しも検討

誘う、連絡する、予定を調整するなど、関係を維持するための行動が常に片方に偏っているなら、ふたりの間に温度差があるといえます。相手からの働きかけがほとんどなく、こちらが動かなければ関係が続かない状態は、バランスがおかしくなっている可能性が高いでしょう。関係の見直しを検討してもよさそうです。

誘ったあとの行動から見えてくる「距離を置くべきケース」

相手の心が読めず、どうすべきかわからないという人もいるでしょう。ここでは、誘ったあとの行動から見えてくる、距離を置くべきケースを解説します。

誘っても予定を決めようとしない

こちらが「会おう」と声をかけると応じてくれるものの、「また予定を見ておくね」「そのうち行こう」とあいまいな返事ばかりで、具体的な日程がなかなか決まらない場合は注意が必要です。約束を具体化する意思が見えないなら、あなたに対する優先度が低いといえるでしょう。

毎回こちらに段取りを任せる

日時の決定から店選び、予約まですべてこちら任せという状態が続くのも考えものです。自分から誘わない人の中には段取りが苦手な人もいますが、毎回何も考えずに任せきりなら、関係にかかる負担を一方的に背負わせていることになります。いいように使われている可能性もあるでしょう。

自分の都合ばかり優先する

こちらから誘って予定を合わせる際、相手の都合ばかりが優先され、こちらの予定や希望はほとんど考慮されない場合があります。自分は動かないうえ、相手に合わせようともしないなら、相手があなたを大切に思っていない可能性があります。

まとめ

あなたから誘ってばかりいることに気付くと、寂しさから「もう会うのやめようかな」と思ってしまいますよね。しかし、それだけで関係を終わらせるのはもったいないかもしれません。相手が自分から誘うことがなくても、あなたの誘いによろこんで応じたり、予定を積極的に決めたりするなら、人間関係としては良好であるといえます。関係を見直すべきかどうかは、そのほかの行動も含めて判断してみましょう。