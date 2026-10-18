プレミアリーグ第7節が18日に行われ、ブライトンとクリスタル・パレスが対戦した。

今季のブライトンは好調な序盤戦を過ごしており、6試合を消化し勝ち点「13」の3位。前節は退場者を出しながらも、サンダーランドを2－0で下している。対するC・パレスは勝ち点「7」の13位。両チームともに欧州大会に出場しており、中2日での一戦となる。この試合ではMF鎌田大地がスタメン出場。DF冨安健洋とMF三笘薫はメンバー外となった。

試合は立ち上がりにブライトンが先制。パスカル・グロスが鋭いFKを放つと、C・パレスDFジェイディー・カンボが頭で触れたボールは、そのままゴールに吸い込まれ、開始4分にオウンゴールを誘発したホームチームが先手を取る。さらに7分、ディエゴ・ゴメスが意表を突いたロングシュートをハーフライン付近から決め切り、ブライトンが最高のスタートを切る。

勢いに乗るブライトンは10分、GKバルト・フェルブルッヘンのフィードを起点に、細かいパス交換でエリア内に侵入。最後はヤシン・アヤリがネットを揺らし、リードを3点に広げる。一方のC・パレスも反撃の糸口を掴みたいところだが、ブライトンのプレスに苦しむ時間が続いていく。

3点ビハインドのC・パレスは後半頭に、クインテン・ティンバーに代え、ドワイト・マクニールを投入。これに伴い、鎌田は2列目から3列目へポジションが変わる。しかし、ブライトンが49分に追加点。グロスの折り返しから最後はチャラランポス・コストゥラスが押し込み、試合を決定づける4点目を決める。

C・パレスはその後、エディ・エンケティアとジャン・フィリップ・マテタをピッチに送り込み、1点でも返したいところだったが、最後まで得点を挙げることはできず。鎌田は81分にウィル・ヒューズとの交代でピッチを後にする。その後、84分にはCKからジャック・ヒンシェルウッドが勝利に華を添える5点目を決め、ブライトンが5－0で大勝を収めた。

次節、ブライトンは22日にUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第2節ヤブロネツ戦を挟み、25日に敵地でリヴァプールと対戦。C・パレスも22日にUEFAヨーロッパリーグ・ベシクタシュを戦った後、25日にホームでニューカッスルとの一戦に臨む。

【スコア】

ブライトン 5－0 クリスタル・パレス

【得点者】

1－0 4分 ジェイディー・カンボ（OG／ブライトン）

2－0 7分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）

3－0 10分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）

4－0 49分 チャラランポス・コストゥラス（ブライトン）

5－0 84分 ジャック・ヒンシェルウッド



【ゴール動画】D・ゴメスの超ロングシュート！



