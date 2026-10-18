今日の運勢 10月19日（月）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月19日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月19日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？自分の魅力が相手に伝わりやすいようです。好きな人と共通の趣味などが見つかるかも。心にも余裕が出てきて、これから接し方が変わりそう。ファッションやメイクなどを秋バージョンに変えてみるのもあり。未体験のものに挑戦してみましょう。特に海外の伝統的な食事や音楽などに触れてみると良いかも。心が満たされて、ちょっぴり不思議な体験をする場合も。新鮮な気分になるとさらにやる気が出てくることでしょう。身体を動かすことで心も身体もスッキリするようです。自宅で好きなラジオなどを聴きながら行うとリラックスもできそう。自分の理想や夢を描いてみると、さらにモチベーションがアップしそうです。家族の問題やなかなか決まらないことがあったら、あなたが意見を言うとまとまりそう。皆が納得できるものが見つかると、ようやく安心できることでしょう。頑張った自分を褒めてあげて。気になっていた人と友だちの紹介でつながれるかも。少し先に楽しみがあると、仕事なども頑張れそうです。相手のことを知るために色々な情報を集めていくと、自分のための学びにもなるようです。1対1のコミュニケーションを意識すると上手くいきそう。特に恋人やパートナーとは将来に関することなどじっくり話してみると良いでしょう。相手の気持ちが分かってくると、不安が解消されそう。自信がつくような出来事がありそうな予感。モチベーションが下がっていたものに、もう一度チャレンジしてみるのも良いでしょう。周りに流されずに自分の気持ちに素直になってみて。あなたの人間性や魅力を深める日にすると吉。趣味とじっくり向き合ったり、勉強に集中したりしてみましょう。また、ふと心に浮かんだことは書き留めておくと良いでしょう。なにか困ったときに役立ちそう。ずっとやりたかった運動やトレーニングをしてみましょう。自分に合うものが見つかれば、とても楽しくできるようです。身体の調子が上がってくると、面倒に感じていたものが簡単に思えることでしょう。日中は忙しくなりそうですが、中心になってテキパキと行動していくようです。その分夜は自分の時間を大切に。美味しいものを食べて好きなドラマなど見ながらゆっくり過ごしましょう。自分の欠点などが気になってしまったり、なんだかモヤッとしたりするかも。このようなときは気分転換をすると◎。さらに客観的に見て、自分の良い面にも気付けると良いでしょう。なんだかんだやめられないことが、足を引っ張ってしまいそう。思い切って断ち切る勇気が必要かも。言葉に出してみたり、親友などに見守ってもらったりして、次のステップへ進めるようにしましょう。明日から季節の調整期間である「土用」に入り、本格的に季節は冬へ向かっていきます。揺らぎやすい時期なので、今日はあえて「何もしない時間」を少し作ってみて。その小さなリセットが、新しい運気を呼び込んでくれるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/