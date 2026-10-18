2026／27明治安田J1リーグ第10節が18日に行われ、FC町田ゼルビアとアビスパ福岡が対戦した。

連勝をうかがうチーム同士の一戦は、22分に町田が先制する。テテ・イェンギがハーフウェーライン付近でボールを受け、相手に囲まれながらもファイナルサードまでボールを運び、右の望月ヘンリー海輝に託す。望月はマッチアップした相手を剥がしてクロスを送ると、ゴール前で相手のマークを外したイェンギがヘディングシュートを叩き込んだ。

前半終了間際には小川航基や相馬勇紀が立て続けにシュートを放ったものの、福岡GK小畑裕馬の好セーブに阻まれて追加点とはならず。町田は1点リードで折り返す。

福岡の反撃をタフに抑え込む町田は、73分に待望の追加点を獲得する。相馬が小川をめがけて送ったクロスは相手にブロックされたが、ルーズボールにいち早く反応した元福岡の前寛之が押し込んだ。

そして76分、町田が勝負を決定づける3点目を奪う。自陣からのロングフィードに抜け出した明本考浩が左の深い位置から折り返し、飛び込んだ望月が合わせた。

試合はこのまま終了し、町田はリーグ戦2連勝でサンフレッチェ広島、FC東京と勝ち点で並び、得失点差で2位につけている。福岡は2試合ぶり黒星となり、降格圏のガンバ大阪と勝ち点で並ばれた。次節は18日に行われ、町田は敵地で清水エスパルスと、福岡はホームでG大阪と対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 3－0 アビスパ福岡

【得点者】

1－0 22分 テテ・イェンギ（町田）

2－0 73分 前寛之（町田）

3－0 76分 望月ヘンリー海輝（町田）

【ゴール動画】町田vs福岡