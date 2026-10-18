インテル・マイアミに所属する元アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、十八番のドリブルから2得点を記録した。

マイアミは17日のメジャーリーグ・サッカー（MLS）第31節でアトランタ・ユナイテッドと対戦。45分にルイス・スアレスのクロスからヘルマン・ベルテラメが先制点を記録し、1点リードで前半を終える。

そして56分、メッシが右サイドからドリブルでファイナルサードに侵入。味方とのワンツーパスでボックス内に突入すると、鮮やかなステップでDFを1人かわし、相手に囲まれながらも左足を振り抜いてファーのゴール右下隅に突き刺した。

さらに60分、スアレスのスルーパスから、メッシがオフサイドラインのギリギリで抜け出す。衰え知らずのドリブル技術で対峙した相手DFを翻弄し、相手GKとの一対一も難なく制した。MLSの公式Xは「メッシと一対一？ 幸運を祈る」と、誰にも止められない39歳を称えている。

メッシは今シーズンのリーグ戦で6度目の複数得点となり、25ゴール目に到達。2位以下に大差をつけて得点ランキング首位を快走している。

マイアミは最後に1点を返されたものの、3－1で勝利。3連勝を飾った。

【ハイライト動画】メッシが無双！ 圧巻の2得点