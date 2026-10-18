バルセロナに所属するFWラミン・ヤマルが、欧州5大リーグ最速で公式戦10アシストを達成したようだ。17日、データサイト『OPTA』が報じている。

ブラウグラナとスペイン代表のスーパースターはこの日、ラ・リーガ第9節ベティス戦でスタメン出場。10分に個人技で先制点となるゴールを挙げ、51分にはガブリエウ・ジェズスのゴールをお膳立てした。70分までプレーし1ゴール1アシストの大活躍。バルセロナの5－2の勝利と、歴代最多タイのリーグ開幕9連勝に貢献している。

そんなヤマルは、欧州5大リーグ最速で公式戦10アシストを達成したようだ。ここまでの公式戦10試合で8ゴール9アシストを記録していた19歳は、この試合で数字を一つずつ伸ばした。データサイト『OPTA』によると、ヤマルは、今シーズンの公式戦において2桁アシストに到達させた、欧州5大リーグ最初の選手となったとのこと。また、ゴール関与数（ゴール＋アシスト）においても、欧州5大リーグ最多となっていることを併せて伝えている。

試合後、ハンジ・フリック監督は「ラミンが決めた先制点は信じられないほど見事なものだった。彼は今、世界最高の選手だ。パフォーマンスにはとても満足している」と大絶賛。続けて、「まだ19歳…まだ若い彼が、大きなプレッシャーにさらされても、あらゆることに全力で取り組めていることはとても素晴らしいことだ」と精神的にも大人びていると述べた。

そんなヤマルを擁するバルセロナの次戦は、20日のチャンピオンズリーグ第3節パリ・サンジェルマン戦となる。

【ハイライト】スーペルゴラッソのヤマル



