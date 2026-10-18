ブンデスリーガ第6節が現地時間17日に行われ、バイエルンとライプツィヒが対戦した。

バイエルンは前節終了時点でブンデスリーガ3勝2分けと無敗をキープ。ドルトムント、レヴァークーゼン、フライブルクら、上位陣のライバルも安定して勝ち点を積み上げ続けるなか、今節はここまで3勝2敗の成績を残すライプツィヒをホームに迎えた。

バイエルンに所属する伊藤洋輝がベンチスタートとなった一戦は、序盤の12分に動く。ピッチ中央付近で前を向いたジョシュア・キミッヒからの浮き球スルーパスで、背後へ抜け出したルイス・ディアスが、ゴール前への持ち出しから右足でシュートを沈める。バイエルンが幸先良く先手を取った。

勢いに乗るバイエルンは26分、ペナルティエリア左のスペースでルイス・ディアスからのパスを呼び込んだアレクサンダル・パヴロヴィッチが左足で仕留め、リードを広げる。続く34分には、ハリー・ケインとのパス交換で、ペナルティエリア手前の位置で前を向いたミカエル・オリーズが、得意の左足でミドルシュートを突き刺し、バイエルンが3点をリードして前半を終えた。

後半に入っても、バイエルンは攻撃の手を緩めない。立ち上がりの47分、ケインからのパスを受けたルイス・ディアスが、ペナルティエリア左の位置からファーサイドにシュートを決め、自身のこの日2点目をゲット。直後の53分には、ペナルティエリア左のスペースへ駆け上がり、ルイス・ディアスからのパスを呼び込んだナサニエル・ブラウンが、グラウンダーのボールを折り返すと、詰めていたケインが難なく押し込んだ。

なおも攻めるバイエルンは69分、左コーナーキックをショートで繋ぎ、オリーズからのパスを引き取ったルイス・ディアスが、横へのドリブルから右足でシュートをねじ込む。ルイス・ディアスはこれでハットトリックを達成し、バイエルンが6点をリードした。

ライプツィヒは後半アディショナルタイム、ゴール前でブラヤン・グルダからのパスを受けたアンドリヤ・マクシモヴィッチが、左足で強烈なシュートを叩き込み、1点を返す。ただし、ライプツィヒの反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、バイエルンがホームで大勝した。なお、伊藤に出番はなかった。

この後、両チームは21日にチャンピオンズリーグ（CL）の戦いを控えている。バイエルンはホームでアーセナルと、ライプツィヒはアウェイでレアル・マドリードと、それぞれ対戦する。

【スコア】

バイエルン 6－1 ライプツィヒ

【得点者】

1－0 12分 ルイス・ディアス（バイエルン）

2－0 26分 アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

3－0 34分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

4－0 47分 ルイス・ディアス（バイエルン）

5－0 53分 ハリー・ケイン（バイエルン）

6－0 69分 ルイス・ディアス（バイエルン）

6－1 90＋1分 アンドリヤ・マクシモヴィッチ（ライプツィヒ）

【ゴール動画】バイエルン、豪華攻撃陣が大暴れ