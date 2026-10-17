J1第10節が行われた [写真]=金田慎平、兼子愼一郎、清原茂樹、J.LEAGUE

　2026／27明治安田J1リーグ第10節の8試合が17日に行われた。

　“東京ダービー”はFC東京が快勝。前半早々に退場者を出した東京ヴェルディから4得点を奪い、J1リーグでは2009年以来となる5連勝を挙げた。一方、東京Vはシュートを1本も打つことができず、3連敗で開幕10戦未勝利となった。

　サンフレッチェ広島は後半3得点で京都サンガF.C.を破り、4連勝。浅野拓磨が復帰後初のホームゲームでアシストを記録し、鈴木章斗がリーグ戦での得点数を「8」に伸ばした。

　柏レイソルは名古屋グランパスに1－3で敗れて4連勝ならず、首位から陥落。リーグ最多得点「25」および最小失点「6」の広島が首位に立ち、勝ち点で並ぶFC東京が2位につけている。

　V・ファーレン長崎をホームに迎えた鹿島アントラーズは、開始2分にレオ・セアラがPK成功で今季12点目をマーク。さらにその3分後にはチャヴリッチが追加点を挙げる。それ以上の得点は生まれなかったが、守備陣が集中した守りで長崎の反撃を許さず、2－0の完封勝利で連勝を収めた。

　川崎フロンターレはセレッソ大阪との打ち合いを制して3試合ぶり白星。2度C大阪に追いつかれたものの、後半に大関友翔の今季初ゴールなどで突き放して4－2で勝利した。C大阪は5試合未勝利となった。

　清水エスパルスはガンバ大阪に2点差を追いつかれて、J1リーグで12年ぶりとなる4連勝を逃した。G大阪は土壇場で勝ち点「1」を拾ったが、9戦未勝利となっている。

　浦和レッズは開始10分に退場者を出した水戸ホーリーホックに大苦戦。割り切ってブロックを敷いた相手の攻略に苦しんだが、後半アディショナルタイム4分に笹修大が値千金のJ1初ゴールを挙げて1－0で勝利した。

　今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第10節

▼10月17日（土）
清水エスパルス　2－2　ガンバ大阪
ジェフユナイテッド千葉　0－0　横浜F・マリノス
東京ヴェルディ　0－4　FC東京
サンフレッチェ広島　3－0　京都サンガF.C.
セレッソ大阪　2－4　川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ　2－0　V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック　0－1　浦和レッズ
柏レイソル　1－3　名古屋グランパス

▼10月18日（日）
14:00　FC町田ゼルビア　vs　アビスパ福岡
18:00　ファジアーノ岡山　vs　ヴィッセル神戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　広島（23／＋19）
2位　FC東京（23／＋13）
3位　柏（21／＋5）
4位　町田（20／＋12）
5位　鹿島（19／＋5）
6位　神戸（19／＋5）
7位　川崎F（16／＋5）
8位　横浜FM（16／＋4）
9位　浦和（15／－4）
10位　清水（14／－1）
11位　岡山（13／0）
12位　名古屋（12／－4）
13位　C大阪（12／－7）
14位　水戸（9／－2）
15位　長崎（9／－7）
16位　京都（8／－8）
17位　福岡（7／－2）
18位　G大阪（7／－8）
19位　千葉（6／－11）
20位　東京V（4／－14）

◆■J1第11節の対戦カード

▼10月21日（水）
19:00　FC東京　vs　柏
19:00　川崎F　vs　神戸
19:00　横浜FM　vs　東京V
19:00　清水　vs　町田
19:00　名古屋　vs　C大阪
19:00　京都　vs　鹿島
19:00　岡山　vs　水戸
19:00　福岡　vs　G大阪
19:00　長崎　vs　広島
19:30　浦和　vs　千葉