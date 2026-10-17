2026／27明治安田J1リーグ第10節の8試合が17日に行われた。

“東京ダービー”はFC東京が快勝。前半早々に退場者を出した東京ヴェルディから4得点を奪い、J1リーグでは2009年以来となる5連勝を挙げた。一方、東京Vはシュートを1本も打つことができず、3連敗で開幕10戦未勝利となった。

サンフレッチェ広島は後半3得点で京都サンガF.C.を破り、4連勝。浅野拓磨が復帰後初のホームゲームでアシストを記録し、鈴木章斗がリーグ戦での得点数を「8」に伸ばした。

柏レイソルは名古屋グランパスに1－3で敗れて4連勝ならず、首位から陥落。リーグ最多得点「25」および最小失点「6」の広島が首位に立ち、勝ち点で並ぶFC東京が2位につけている。

V・ファーレン長崎をホームに迎えた鹿島アントラーズは、開始2分にレオ・セアラがPK成功で今季12点目をマーク。さらにその3分後にはチャヴリッチが追加点を挙げる。それ以上の得点は生まれなかったが、守備陣が集中した守りで長崎の反撃を許さず、2－0の完封勝利で連勝を収めた。

川崎フロンターレはセレッソ大阪との打ち合いを制して3試合ぶり白星。2度C大阪に追いつかれたものの、後半に大関友翔の今季初ゴールなどで突き放して4－2で勝利した。C大阪は5試合未勝利となった。

清水エスパルスはガンバ大阪に2点差を追いつかれて、J1リーグで12年ぶりとなる4連勝を逃した。G大阪は土壇場で勝ち点「1」を拾ったが、9戦未勝利となっている。

浦和レッズは開始10分に退場者を出した水戸ホーリーホックに大苦戦。割り切ってブロックを敷いた相手の攻略に苦しんだが、後半アディショナルタイム4分に笹修大が値千金のJ1初ゴールを挙げて1－0で勝利した。

今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第10節

▼10月17日（土）

清水エスパルス 2－2 ガンバ大阪

ジェフユナイテッド千葉 0－0 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ 0－4 FC東京

サンフレッチェ広島 3－0 京都サンガF.C.

セレッソ大阪 2－4 川崎フロンターレ

鹿島アントラーズ 2－0 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 0－1 浦和レッズ

柏レイソル 1－3 名古屋グランパス

▼10月18日（日）

14:00 FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡

18:00 ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 広島（23／＋19）

2位 FC東京（23／＋13）

3位 柏（21／＋5）

4位 町田（20／＋12）

5位 鹿島（19／＋5）

6位 神戸（19／＋5）

7位 川崎F（16／＋5）

8位 横浜FM（16／＋4）

9位 浦和（15／－4）

10位 清水（14／－1）

11位 岡山（13／0）

12位 名古屋（12／－4）

13位 C大阪（12／－7）

14位 水戸（9／－2）

15位 長崎（9／－7）

16位 京都（8／－8）

17位 福岡（7／－2）

18位 G大阪（7／－8）

19位 千葉（6／－11）

20位 東京V（4／－14）

◆■J1第11節の対戦カード

▼10月21日（水）

19:00 FC東京 vs 柏

19:00 川崎F vs 神戸

19:00 横浜FM vs 東京V

19:00 清水 vs 町田

19:00 名古屋 vs C大阪

19:00 京都 vs 鹿島

19:00 岡山 vs 水戸

19:00 福岡 vs G大阪

19:00 長崎 vs 広島

19:30 浦和 vs 千葉