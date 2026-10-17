鳥栖が大宮に初黒星をつけた [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第11節の9試合が17日に行われた。

　首位ベガルタ仙台はホームの徳島ヴォルティス戦がスコアレスドローに終わり、連勝は「4」でストップ。2位RB大宮アルディージャはサガン鳥栖に敗れて今季初黒星を喫し、3位アルビレックス新潟は好調の大分トリニータを相手に5失点の大敗となった。

　カターレ富山と湘南ベルマーレの上位直接対決は痛み分け。横浜FCもドローに終わった。上位陣が軒並み勝利を逃したなか、3連勝の大分が昇格圏に接近した。

　FC今治とヴァンラーレ八戸の下位直接対決は痛み分け。八戸が一時は2点リードしたものの、今治がエジガル・ジュニオのハットトリックで追いつき、3－3のドローに終わった。北海道コンサドーレ札幌はブラウブリッツ秋田を破って最下位から抜け出した。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第11節

▼10月17日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1－0　ブラウブリッツ秋田
ベガルタ仙台　0－0　徳島ヴォルティス
栃木シティ　1－1　横浜FC
藤枝MYFC　0－0　モンテディオ山形
FC今治　3－3　ヴァンラーレ八戸
サガン鳥栖　2－1　RB大宮アルディージャ
大分トリニータ　5－1　アルビレックス新潟
カターレ富山　1－1　湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎　1－1　ジュビロ磐田

▼10月18日（日）
13:00　いわきFC　vs　ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　仙台（24／＋10）
2位　大宮（20／＋10）
3位　新潟（20／－4）
4位　富山（19／＋9）
5位　横浜FC（18／＋6）
6位　湘南（18／＋2）
7位　大分（17／＋7）
8位　藤枝（14／＋2）
9位　宮崎（14／0）
10位　磐田（14／－1）
11位　鳥栖（14／－2）
12位　徳島（14／－2）
13位　山形（13／＋2）
14位　秋田（13／0）
15位　いわき（12／－4）
16位　栃木C（11／－1）
17位　札幌（11／－6）
18位　今治（11／－8）
19位　八戸（11／－11）
20位　甲府（10／－9）

◆■J2第12節の対戦カード

▼10月21日（水）
13:00　山形　vs　札幌
19:00　仙台　vs　今治
19:00　栃木C　vs　藤枝
19:00　大宮　vs　富山
19:00　湘南　vs　いわき
19:00　甲府　vs　横浜FC
19:00　新潟　vs　鳥栖
19:00　磐田　vs　大分
19:00　徳島　vs　八戸
19:00　宮崎　vs　秋田