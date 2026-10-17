2026／27明治安田J2リーグ第11節の9試合が17日に行われた。

首位ベガルタ仙台はホームの徳島ヴォルティス戦がスコアレスドローに終わり、連勝は「4」でストップ。2位RB大宮アルディージャはサガン鳥栖に敗れて今季初黒星を喫し、3位アルビレックス新潟は好調の大分トリニータを相手に5失点の大敗となった。

カターレ富山と湘南ベルマーレの上位直接対決は痛み分け。横浜FCもドローに終わった。上位陣が軒並み勝利を逃したなか、3連勝の大分が昇格圏に接近した。

FC今治とヴァンラーレ八戸の下位直接対決は痛み分け。八戸が一時は2点リードしたものの、今治がエジガル・ジュニオのハットトリックで追いつき、3－3のドローに終わった。北海道コンサドーレ札幌はブラウブリッツ秋田を破って最下位から抜け出した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第11節

▼10月17日（土）

北海道コンサドーレ札幌 1－0 ブラウブリッツ秋田

ベガルタ仙台 0－0 徳島ヴォルティス

栃木シティ 1－1 横浜FC

藤枝MYFC 0－0 モンテディオ山形

FC今治 3－3 ヴァンラーレ八戸

サガン鳥栖 2－1 RB大宮アルディージャ

大分トリニータ 5－1 アルビレックス新潟

カターレ富山 1－1 湘南ベルマーレ

テゲバジャーロ宮崎 1－1 ジュビロ磐田

▼10月18日（日）

13:00 いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（24／＋10）

2位 大宮（20／＋10）

3位 新潟（20／－4）

4位 富山（19／＋9）

5位 横浜FC（18／＋6）

6位 湘南（18／＋2）

7位 大分（17／＋7）

8位 藤枝（14／＋2）

9位 宮崎（14／0）

10位 磐田（14／－1）

11位 鳥栖（14／－2）

12位 徳島（14／－2）

13位 山形（13／＋2）

14位 秋田（13／0）

15位 いわき（12／－4）

16位 栃木C（11／－1）

17位 札幌（11／－6）

18位 今治（11／－8）

19位 八戸（11／－11）

20位 甲府（10／－9）

◆■J2第12節の対戦カード

▼10月21日（水）

13:00 山形 vs 札幌

19:00 仙台 vs 今治

19:00 栃木C vs 藤枝

19:00 大宮 vs 富山

19:00 湘南 vs いわき

19:00 甲府 vs 横浜FC

19:00 新潟 vs 鳥栖

19:00 磐田 vs 大分

19:00 徳島 vs 八戸

19:00 宮崎 vs 秋田